Masini noi ale Politiei Constanta au umplut o benzinarie. Toate pompele au fost ocupate. Ironii in mediul on line

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Antreprenoriat si Comert, Radu Stefan Oprea, si ministrul German al Economiei si Energiei, Peter Altmeier, au decis reluarea, intr-o formula noua, a lucrarilor Consiliului de Cooperare Economica Romano-German (CCERG), oficialul german avansand ideea producerii in…

- Targul National AgriCultura 2018 se va desfasura la Braila, in perioada 27-30 septembrie, evenimentul ce este adresat agricultorilor dar si distribuitorilor de masini si utilaje agricole urmarind sa sprijine mediul de afaceri, au informat miercuri organizatorii. Manifestarea este organizata de Camera…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 15:20, un barbat, de 30 de ani, a condus autoturismul marca Peugeot pe soseaua Mangaliei, dinspre Billa catre strada Caraiman si, ajungand in zona Arctic…

- Guvernatorul statului Connecticut, Dannel P. Malloy, a emis o proclamatie oficiala prin care felicita Romania cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. In document se mentioneaza faptul ca, de mai multe generatii, romanii-americani au ajutat la constructia diverselor comunitati din…

- Progranul Start Up Nation,vedeta ministerului pr afaceri fara varsta limita Foto: RRA Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea, a declarat în direct la emisiunea Serviciul de Noapte cu Maria Țoghina, ca programul Start Up Națion a demarat în…

- Inspectoratul Național de Patrulare anunța mai multe masuri de prevenire a accidentelor rutiere care se produc pe traseele naționale, in special in luna august, cand cetațenii merg in vacanța sau revin acasa. Inspectorii de patrulare vor organiza mai multe filtre și verificari cu mașina-capcana dotata…

- Inspectoratul National de Patrulare anunta mai multe masuri de prevenire a accidentelor rutiere care se produc pe traseele nationale, in special in luna august, cand cetatenii merg in vacanta sau revin acasa. Inspectorii de patrulare vor organiza mai multe filtre si verificari cu masina-capcana dotata…

- Maria Cristina Simian, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala ”Iuliu Maniu” din Vințu de Jos, s-a clasa pe lotul I la concursul de fizica și chimie ”Impuls Perpetuum”, pentru școlarii din mediul rural. Concursul a conținut o proba practica la fizica și chimie cu durata de trei ore, ce s-a desfașurat…