Masini ieftine, la vanzare in Romania in 2018. Ce modele costa putin

- Divizia de produse pentru consumatori a Huawei, care gestioneaza vanzarile de telefoane, de tablete si de gadgeturi purtabile (bratari, ceasuri inteligente etc.) ale gigantului chinez, si-a bugetat pentru acest an o crestere a cifrei de afaceri de 40-50%, intr-un ritm chiar si mai rapid decat anul trecut,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 623 de persoane, 106 autovehicule și 40 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar de informatii…

- Daca la ora actuala LOGANUL si DUSTERUL sunt cele mai vandute modele in Europa, Dacia pregateste noi autoturisme. De la Duster Kaptur, la Kwid, producatorul autohton se impune puternic pe piata

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Cereale infectate cu Salmonella, retrase de urgența de la vanzare Foto. Arhiva. O firma austriaca a retras de la vânzare produsul 'Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g', comercializat si în reteaua de magazine Lidl din România, dupa ce, în cadrul verificarilor…

- Asa cum spuneam, sunt preturi tentante. In colectia de primavara am gasit un BMW 520i la 27.847 de lei, fara TVA. De fapt, hai sa precizam ca toate preturile sunt fara TVA. Masina e din 1999, benzina, desigur. Aceeasi societate mai vinde un Volkswagen Transporter din 2001. Un Renault Megane…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom.Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai mari decat…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- SANSA… Vasluienii sunt anuntati ca se pregateste startul la programul Rabla, asa ca isi pot cumpara ultimele modele de masini din gama Dacia, de la dealerul autorizat Motor Grup Vaslui, la preturi foarte atractive. Cei care doresc sa afle ofertele Dacia se pot inscrie pe https://promotii.dacia.ro/,…

- In august 1977, Valea Jiului ”fierbe”. Minerii sunt in greva, cer case noi, imbunatațirea condițiilor de munca, haine. Nicolae Ceaușescu e la Neptun, dar, cand afla ca peste 30.000 de ortaci stau in fața minelor, pleaca imediat intr-acolo. Cea mai mare acțiune de protest din Romania comunista il sperie…

- Prima unitate de cazare din Romania dedicata Contelui Dracula si ridicata in Pasul Tihuta, locul unde este pozitionata casa vampirului in romanul Bram Stoker, a fost scoasa la vanzare. De castelul care atrage anual turisti din toate colturile lumii s-a aratat interesat un investitor strain.

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- A-ti gasi esenta care te reprezinta e ca si cum ti-ai gasi perechea adevarata. Parfumul reprezinta o alegere personala si nu intotdeauna preferintele tale coincid cu cele ale partenerului. Insa, in ultima vreme, marile case de moda au lansat versiuni atat pentru ea, cat si pentru el ale aceluiasi parfum.…

- Peste 27 de milioane de lei vor costa lucrarile de reabilitare ale Palatului Baroc, unul din cele mai valoroase edificii construite in stil baroc pe teritoriul Romaniei.Lucrarile se vor finaliza in 2020.

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera in tara, cu o flota initiala de 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN – cu masini electrice Renault ZOE Z.E. – pana la finalul…

- Samsung a obisnuit fanii seriei Galaxy S cu lansari in primele luni ale noului an, telefoane care sunt din ce in ce mai exclusiviste si mai scumpe. Daca anul trecut am asistat la lansarea celui mai reusit terminal din gama S de pana acum, pretul fiind unul pe masura, se pare ca nici 2018 nu va face…

- Desi piata auto din Romania este pe un trend crescator, dealerii auto locali isi cauta clienti pentru stocurile de masini si in strainatate, unde, in unele cazuri, obtin marje de profit mai bune decat in tara. 0 0 0 0 0 0

- Chiar daca producatorii spun ca au redus pretul oualelor la jumatate, schimbarea nu este vizibila si in magazine.In supermarketuri, 10 oua costa peste 10 lei, adica doi euro. In Germania, pretul de-abia depaseste un euro, potrivit Digi24.

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Dacia testeaza pe soselele din Romania un model care s-a dovedit un imens succes pe piata din America de Sud. Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sud-americana, fiind popular mai ales in Uruguay, Brazilia si Argentina. Autoturismul double cab pick-up construit la Sao…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plângere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa îi puna la dispozitie o copie a dosarului în care este anchetat în format electronic. El a declarat, duminica seara, la România TV,…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Oficialii vicecampioanei au scos din nou la vanzare bilete pentru meciul cuLazio de la București, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. In acest moment tichetele sunt disponibile pe www.bilete-fcsb.ro la inelul al 3-lea al stadionului incepand de la pretul de…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Singurul centru Ferrari din Romania si din regiune, care apartine holdingului Forza Rossa, a fost mutat intr-o noua cladire, mai mare, iar activitatile complete de reprezentare (masini noi, masini rulate, piese, service, accesorii) au fost reluate dupa o pauza de circa doi ani. In tot acest timp au…

- Persoanele care au in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru acesta, cu exceptia cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat…

- Anul trecut in UE s-au vandut pentru prima oara dupa 2007 mai mult de 15 milioane de masini noi, Germania fiind, de departe, cea mai mare piata. Romania a crescut peste media UE, insa piata ramane una foarte mica, cu sub 1% din total. Volkswagen a ramas marca numarul unu, desi vanzarile au scazut, iar…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Conform unui raport oficial privind anul 2017 transmis redactiei noastre, vanzarile marcii Dacia din Mioveni au urcat anul trecut cu 12% fata de anul aterior, la 655.235 de autovehicule, cel mai inalt nivel atins ...

- Romanii au inmatriculat peste 105.000 de mașini noi in anul 2017, dar și aproape 520.000 de mașini second-hand. Astfel, piața a ajuns la 624.000 de mașini inmatriculate, in creștere cu 59% comparativ cu 2016.

- Aproape 10% din medicamentele care costa sub 25 lei au disparut în ultimii 2 ani datorita creșterii taxei cu peste 50%. PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din România – care reunește 16 situri de fabricație din țara – trage din nou un…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- vezi prezentarea In urma cu cativa ani ne asteptam sa avem pe strazi in 2018 semnificativ mai multe masini hibride fata de alti ani si mult mai multe lansari de astfel de modele, insa momentul intarzie sa apara, iar SUV-urile raman principala atractie in piata auto europeana. Cele mai asteptate masini…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Romanii care au plecat peste hotare au ramas fideli produselor care le amintesc de țara, ceea ce ii transforma in adevarați ambasadori pentru Romania. Un studiu arata ca 61% dintre romanii aflați peste granițe recomanda prietenilor lor din strainatate produsele romanești.

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Bitcoin, ethereum, litecoin sau dash sunt criptomonedele preferate de romanii care isi vand diverse bunuri pe platformele de socializare. Puteti cumpara prin plata cu monede digitale de la case si masini pana la servicii de web design sau asigurari casco si RCA. 0 0 0 0 0 0