- Dupa ce anul trecut anuntau interzicerea vehiculelor autonome pana la finalizarea si aprobarea unui cadru legal care sa reglementeze folosirea acestora, autoritatile chineze au revenit asupra acestei decizii, dand unda verde pentru o noua runda de teste pe drumurile publice. Decizia anuntata de Comisia…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- In avanpremiera lansarii in cinematografe a celei mai recente pelicule din seria ”Star Wars”, ”The Last Jedi”, sociologii au dat publicitații un sondaj care arata ca un procent de 47% din cele peste 26.000 de persoane chestionate cred ”in existența unor civilizații extraterestre inteligente in univers”.La…

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate.

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Un barbat, de 61 de ani, din Constanta, a fost depistat ca sofa pe un drum din Gorj, desi avea suspendat permisul auto. Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat ieri in trafic un barbat, de 61 de ani, din municipiul Constanta, județul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Autoritatile din Statele Unite, din Marea Britanie, Australia si Filipine au anuntat ca vor ancheta reactia Uber la atacul cibernetic, un atac care e ultimul dintr-un sir deja lung de derapaje.

- Politistii caraseni au facut un bilant al primelor zece luni privind actiunile pentru protejarea fondului forestier. Oamenii legii din Caras-Severin au anuntat ca au executat zilnic actiuni pentru prevenirea infractiunilor la regimul silvic fiind organizate controale in teren, atat in fondul forestier,…

- Uber Technologies Inc. a semnat un contract cu producatorul suedez Volvo pentru 24.000 de SUV-uri XC90, care merg fara sofer, anunta Bloomberg. Masina, care se vinde in Statele Unite cu 46.900 $, va marca o noua era in serviciile de transport de tipul Uber. Compania americana vrea sa elimine treptat…

- 2017 a fost un an mai ciudat pentru fanii Apple, intrucat compania a schimbat putin programul obisnuit pentru lansari. Am avut parte de doua lansari de iPhone si anuntul dar fara data de lansare stabilita pentru HomePod si iMac Pro. In timp ce iMac Pro pare sa fie in continuare programat pentru lansare…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Rex Tillerson a mentionat la finalul lunii septembrie, in Beijing, ca Washingtonul vrea sa vada daca Phenianul este interesat de inceperea unui dialog.Afirmatiile lui Tillerson au fost facute cu ocazia unei vizite pe care secretarul american de Stat a efectuat-o in China. Citeste…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Britanicii se așteapta ca primele mașini complet autonome sa apara pe drumurile lor publice incepand cu anul 2021, potrivit secretarului de stat al Transporturilor. Oficialul a recunoscut insa ca autoritațile nu știu cum va funcționa aceasta tehnologie.

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Numarul de magazine online din categorii precum Beauty (cosmetice, parfumuri), home & deco sau articole pentru copii creste vertiginos in Romania, spune Andrei Radu, Fondator GPeC.Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași in 2017 valoarea de 1,87 trilioane…

- De miine, 3 noiembrie pina pe data de 5 noiembrie, se va desfașura la București un spectacol sportiv stralucitor- DANCEFEST 2017, pe ringul Salii Polivalente spun reprezentanții Federației Romane de Dans Sportiv. Cei mai buni dansatori sportivi din lume vor concura pentru caștigarea aurului mondial…

- Presedintele FRT, brasovenul George Cosac, a crezut mereu in Simona Halep. Liderul mondial joaca in aceste zile la Turneul Campioanelor din Singapore si are sanse mari sa ramana lider mondial pana la finalul lui 2017. Cosac a povestit intr-un interviu pentru ProSport cum a decurs prima intalnire…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Amenințarea nucleara nord-coreeana, raspandirea terorismului legat de ISIS și disputa din Marea Chinei de Sud vor fi discutate la reuniunea miniștrilor apararii ASEAN, luni, in Filipine, informeaza dpa. În afara de întâlnirea de luni, o alta va avea loc marți între…

- Oficialii din New Delhi noteaza cu ingrijorare faptul ca recentele tensiuni dintre Rusia si Statele Unite au condus la o cooperare mult mai apropiata intre Moscova si Beijing, in special in domeniul tehnologiilor militare.

- Ilan Laufer: Romania e cautata de companiile care parasesc Marea Britanie Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer foto: facebook.ro Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, a anuntat astazi ca mai multe companii mari îsi vor…

- Ieri, 16 octombrie, in jurul orei 20:10, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un tanar, de 19 ani, din comuna Geaca, la volanul unui autoturism, pe DJ 109C, pe raza localitații Sucutard, neavand permis de conducere pentru nicio categorie. In cauza se efectueaza cercetari…

- Politistii ialomiteni au continuat, la sfarsitul saptamanii trecute, actiunile in locurile si zonele de interes operativ din judet pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, dar si pentru constientizarea soferilor asupra riscurilor la care se explun prin nerespectarea regulilor de circulatie.

- Presedintele iranian a precizat ca Teheranul isi va dubla eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de aparare, inclusiv a programului balistic iranian, in pofida presiunilor exercitate de SUA. ”Niciun presedinte nu poate revoca un acord international. Iranul va continua sa il respecte…

- Alexander Yemelianov a subliniat, in cadrul unei comisii din Adunarea Generala a ONU, ca intreaga parte europeana a Rusiei se va afla in raza de actiune a acestor rachete. "Presupunerea ca varianta la sol a sistemului de lansare verticala Mark-41 nu are nicio posibilitate de a lansa rachete…

- Convoiul include aproximativ 30 de vehicule militare, a declarat Abu Khairo, un comandant al gruparii rebele Armata Siriana Libera (FSA), care se afla in zona. Militarii turci au fost escortati de luptatori din Tahrir al-Sham, o alianta a gruparilor islamiste din care face parte un fost…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramane", a explicat președintele iranian in cadrul unei reuniuni a cabinetului de la Teheran. El a adaugat ca "respectarea unui acord arata demnitatea unui stat și in ce masura guvernul acestuia este demn de incredere".…

- "Presedintele nu analizeaza doar o parte a situatiei. El se uita la tot comportamentul gresit al Iranului. Nu doar acordul nuclear este un comportament gresit, ci si testarea rachetelor balistice, destabilizarea regiunii, principalul stat care sponsorizeaza terorismul, atacurile cibernetice, programul…

- Incheiat in 2015 de Iran și marile puteri (Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania), acordul vizeaza sa garanteze caracterul strict pașnic și civil al programului nuclear iranian, in schimbul ridicarii treptate a sancțiunilor. Imediat dupa acord, care a insemnat și ridicarea…

- Prin declarația intitulata ”Reunificarea Germaniei, model pentru reunificarea Romaniei”, sarbatorita la data de 3 octombrie, Constantin Codreanu a prezentat in plenul Parlamentului un exemplu pentru drumul pe care Romania și Republica Moldova trebuie sa-l urmeze. Declarația lui Constantin…

- Tarile Uniunii Europene vor face tot ce este posibil pentru a pastra acordul nuclear cu Iranul, in pofida indoielilor presedintelui american Donald Trump, a declarat Helga Schmid, secretar general al Serviciului European de Actiune Externa, potrivit agentiei de stiri Reuters. "Acesta nu…

- Antreprenorii si oamenii din vânzari cauta întotdeauna modele de inspiratie, iar unul dintre aceste modele este dat, cu siguranta, de Joe Ades. Ades s-a nascut în Manchester, Marea Britanie, în 1934. El a început înca de tânar sa lucreze ca…

- Volumul de noi companii listate pe burse la nivel global, inregistrat pana in septembrie 2017, a depasit volumul total inregistrat in 2016. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele 1.156 de listari au atras un capital in valoare de 126,9 miliarde dolari, marcand o crestere de 59% a numarulului…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a declarat sâmbata la Beijing ca Washingtonul are ''canale de comunicare'' cu Phenianul și ca încearca sa afle daca regimul lui Kim Jong-Un dorește sa înceapa discuții despre programul sau nuclear, relateaza AFP citata…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului a cerut UE sa se opuna sanctiunilor impuse de SUA împotriva Teheranului, daca Washingtonul va lua decizia de a renunta la acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, relateaza The Guardian. Iranul îndeamna Uniunea Europeana…

- Simona Halep iși continua aventura asiatica, asta dupa ce aceasta a fost eliminata in primul tur la Wuhan. Aceasta va concura acu la Beijng, iar romanca noastra va debuta in aceasta competiție cu un meci impotriva americancei Alison Riske. Adversara Simonei este numarul 51 mondial și nu se poate…

- Concluziile medicului legist au fost publicate dupa acuzatiile facute de presedintele american si parintii lui OttoWarmbier, informeaza CNN News. Tanarul de 22 de ani, condamnat la 15 ani de munca fortata, in timpul unei vizite in Coreea de Nord, a suferit ”leziuni cerebrale cauzate de lipsa…

- Politistii rutieri maramureseni au fost si ieri in teren pentru supravegherea circulatiei pe drumurile publice, prevenirea evenimentelor rutiere si combaterea cauzelor producerii lor. Politistii Biroului Rutier Sighetu Marmatiei impreuna cu cei din Vadu Izei, sprijiniti de reprezentanti ai Registrului…