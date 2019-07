Stiri pe aceeasi tema

- In timpul nopții de luni spre marți, mai multe mașini parcate pe strazile din oraș au fost incendiate de o persoana necunoscuta. Acesta le-a stropit cu o substanța inflamabila și le-a dat foc. Patru mașini s-au facut scrum. Se desfașoara o ancheta pe baza acestor infomații pentru a se gasi vinovatul.

- In data de 7 iulie 2019, un polițist din Galda de Jos, in timp ce se afla in timpul liber, in autoturismul proprietate personala, condus de prietena sa, pe DN 1, in apropierea municipiului Alba Iulia a observat un autoturism care circula haotic, intrand de mai multe ori pe contrasens. Polițistul a…

- 'Pe DN1B, la km 31, in localitatea Loloiasca, a avut loc un accident rutier cu trei autovehicule. Din primele verificari, se pare ca o autoutilitara, care circula pe sensul de mers Ploiesti catre Buzau, nu a pastrat distanta fata de autoturismul care circula in fata sa si l-a acrosat usor stanga…

- Traficul se desfasoara cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Bușteni, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie…

- GRABA… Scena dezolanta pe strada Castanilor, in apropierea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, unde patru masini facute praf devenisera punct de atractie pentru trecatorii curiosi. Accidentul rutier extrem de grav s-a produs din cauza a doi soferi care nu au gestionat deloc bine intalnirea…

- Aseara s-a produ un grav accident la intrarea in Focșani dinspre Golești. O masina Skoda care venea dinspre Golești a fost proiectata pe scuarul cu flori, dupa o coliziune cu un Opel care se deplasa din sens opus. Din fericire, șoferii au scapat cu rani care nu le pun viața in pericol. In ultimii 2…

- Cel putin sase persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, pe drumul national 29 care face legatura intre municipiile Botosani si Suceava, pe raza localitatii Baisa.

- Astfel, cinci noi autobuze vor circula, începând cu luna viitoare, deservind elevii care învața la școlile din Centrul orașului. Anul acesta, transportul scolar ar urma sa fie extins la alte cinci institutii de învatamânt, în urma achizitiei a înca 10 autobuze.…