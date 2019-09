Stiri pe aceeasi tema

- „Suporterii dinamoviști erau in trecere prin Timișoara, in drum spre Arad, acolo unde echipa lor joaca un meci de Cupa a Romaniei. Aproximativ 24 de tineri se aflau in zona Bastionului Theresia in momentul in care au fost atacați din senin de suporterii ASU” – scriu colegii noștri de…

- Traficul feroviar este inchis intre statiile Ilteu si Savarsin, din cauza unui accident rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 550+400, pe firul 1, intre un tren de marfa privat si un camion, informeaza luni Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA. "Din informatiile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Hunedoara, pe DN7 Deva – Arad, la kilometrul 423+500 de metri, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului 3 persoane au fost ranite usor si una grav. Traficul este…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 7 in apropiere de localitatea Pauliș. Patru persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Trei dintre ele au ramas incarcerate. Mai multe ambulanțe, un echipaj de descarcerare și poliția s-au deplasat imediat…

- Accident rutier cu mai multe persoane implicate, pe Austostrada A1, intre Timișoara și Arad. Din primele informații, un microbuz și un camion s-au ciocnit, incidentul fiind soldat cu doua victime. Coliziunea s-a produs in jurul amiezii, pe direcția Orțișoara – Timișoara. Alerta a fost data de un participant…

- Mai multe echipaje de descarcerare și prim ajutor au intervenit la un accident produs pe șoseaua Gherla – Dej, in zona localitații Nima. Din primele informații, miercuri in jurul orei 14,30 s-a produs un accident rutier, in care a fost implicat un autotren inmatriculat in județul Arad și doua autoturisme.…

- Traficul pe DN6, intre Timișoara și Sannicolau Mare, s-a desfașurat cu dificultate in aceasta dimineața, din pricina unui accident rutier. Vina o poarta o femeie ce a ieșit dinspre fabrica de bauturi racoritoare aflata la ieșirea din Timișoara, și care a virat stanga fara sa se asigure. Conducatoarea…

- Un accident s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 69, intre localitațile Vinga și Șagu din județul Arad. Un Audi și un Opel s-au ciocnit, Audi-ul ajungand pe marginea drumului serios avariat. Circulația pe drumul care leaga Timișoara de Arad a fost, inițial, blocata total, acum mașinile mergand…