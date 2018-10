Masini economice expuse si disponibile in cadrul showroom-urilor auto Ford Oradea

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din cele 30.000 de vouchere suplimentate in Programul „Rabla” pentru persoane fizice au fost inregistrate in sistemul informatic al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) in mai putin de o saptamana de la alocarea bugetului suplimentar, se precizeaza intr-un comunicat al institutiei.…

- In cadrul conferinței de presa [email protected] ce a avut loc la IFA Berlin, Acer a anunțat noul set Acer Windows Mixed Reality, OJO 500. Noua casca are un design detașabil unic, care ofera o flexibilitate superioara, confort și igiena pentru consumatori. "Acer OJO 500 aduce cateva caracteristici noi și semnificative…

- Printre masurile propuse se numara reducerea salariilor pentru membrii parlamentului, pedepse mai aspre pentru cei condamnati pentru coruptie si obligarea parlamentarilor sa plateasca pentru absentarea de la vot. Participantii la referendum trebuie sa raspunda prin 'da' sau 'nu' pentru fiecare masura…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit într-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, înainte de a fi împuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul

- Liderul de la Kremlin a semnat un decret prin care este resuscitata ”directia politico-militara” a fortelor armate, organ infiintat de bolsevici care se chema inainte ”biroul rus al comisarilor politici”. Acesti comisari si subordonatii lor, ”politrucii” (directori politici) si ”zampolitii” (adjunctii…

- Samsung va dezvalui noul flagship Galaxy Note9 in mai putin de o luna, evenimentul fiind urmat de o campanie intensa de promovare. Astfel, este usor de anticipat ca anumite informatii din pliantele publicitare, teasere video sau tiparite pe ambalajul retail incep sa treaca de embargoul mediatic impus…

- Fotocredit: MINI Britanicii de la MINI au anunțat faptul ca noile stopuri cu designul steagului "Union Jack" vor putea fi montate ca retrofit pe toate modelele MINI Hatchback și Convertible din ce-a de-a treia generație. In Romania, prețul recomandat pentru cele doua stopuri ajunge la 1.600 de RON,…