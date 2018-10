Mașini de epocă expuse în parcarea de la Casa de Cultura a Sindicatelor, la Retroparada Toamnei Este vorba despre evenimentul de inchidere a sezonului 2018, care se organizeaza la nivel national de Retromobil Club Romania. Conform reprezentantilor RCR astfel de retroparade s-au organizat in 25 de orase din toata tara. „Batranele doamne”, una mai dichisita decat alta, au atras numerosi vizitatori. Astfel, trecatorii au putut vedea o Skoda Octavia din 1963, Volga M 21 din 1968, Molotov Gaz 51 din 1962, o Dacie din 1972 dar si un Chevrolet care a atras privirile tuturor. La eveniment au participat si cateva masini mai noi, care nu erau de epoca, dar si altele care mai au un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

