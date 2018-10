Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 18.00, masini de 600-700 cai putere fac spectacol pe pista secundara de la aeroport, iar iubitorii de motoare pot admira si o expozitie de masini tunate. De asemenea, publicul are ocazia sa urmareasca, in timpul demonstratiilor de drift, avioane usoare in zbor, dar si aeronave aterizand…

- Dupa opt luni in care tatii nu au avut acces in Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi pentru a-si vedea sotia si copilul nou-nascut, de curand, acest lucru este posibil din nou, dupa ce a fost stabilit un program de vizita zilnic. Aspectul a fost semnalat in repetate randuri de „Ziarul de Iasi" dupa ce…

- Frumoasa calatorie a Micului Prinț este o superba metafora a vieții, transpusa scenic de Ateneul din Iași, pe ințelesul copiilor. Universul prin care calatorește Micul Prinț este insuși Universul fiecaruia dintre noi, pe care fiecare il parcurgem si il asimilam diferit. Copiii pot face cunostinta cu…

- Astazi incepe Festivalul Girafelor la Ciric. Pretul biletului va fi de 30 de lei/zi. Ce veti gasi acolo: peste 50 de beri romanesti bine facute, bucatari creativi si atenti cu gaturile deosebite, un program muzical de exceptie, sesiune de beer yoga, caricaturi ale maestrului PIM si atelier de facut…

- In perioada 3 septembrie – 1 octombrie 2018, Galeria de arta DANA invita publicul iubitor de arta la expoziția de pictura „Dintr-o suflare ” semnata de catre artistul TRAIAN MOCANU. Vernisajul va avea loc luni, 3 septembrie, orele 18.00, str. Prof. Cujba, nr. 17- Iași, iar in deschidere vor vorbi conf.…

- Iar pe la Iasi cica va veni chiar maine, la recitatul de poezii de pe Pietonal, stimati alegatori, adica acolo unde a fost si acuma cateva zile, la editia anterioara. Si a fost gratulat din multime. Asta, asa, daca vreti sa-l mai felicitati o data... Poveste: Trolea si blocul Vreti sa aflati cam cum…

- La doar noua ani, David Ciureanu este campion la karting. Sora sa, Sara, ii calca pe urme. David Ciureanu deține Cupa Romaniei a Campionatului Național de Karting Școlar “Micul Pilot”. De la varsta de patru ani, cand iși insoțea tatal la off-road, David Ciureanu și-a descoperit pasiunea atat pentru…

- Duminica seara, Cetatea Alba Iulia se imbraca din nou in „straie populare”. A doua zi a festivalului „Cantec de suflet” 2018 va incalzi sufletele albaiulienilor și turiștilor veniți in Piața Cetații sa asculte cantece cunoscute si sa vada dansuri populare care vor confirma inca o data valoarea tezaurului…