Maşini cu volan pe dreapta, pericol pe şosele. Costin Tătuc, consilier siguranţă rutieră: Românul e tentat, pentru că sunt ieftine "S-a discutat despre aceste masini in mai multe foruri in care s-ar putea da o solutie, dar lumea s-a lovit de acest principiu al nediscriminarii. Sunt niste incercari de a reglementa treaba asta, dar totul e de natura economica. Romanul e tentat sa isi aduca astfel de masini si sa le foloseasca aici atat timp cat ele sunt foarte ieftine. Cu siguranta ca asiguratorii iau masuri, dar sunt prevederi legale care nu le permit sa creasca asigurarea peste o anumita limita, care nu este chiar descurajanta. Ne tot invartim si ne lovim de prevederi legale nationale si internationale", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

