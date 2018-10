Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Abrud, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 8 autovehicule cu defectiuni tehnice. La data de 18 octombrie 2018, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud,…

- Politistii din Miraslau, impreuna cu RAR au actionat pe DN 1, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost identificate 7 autovehicule cu defectiuni. Potrivit IPJ Alba, in 28 septembrie 2018, intre orele 9.00 si 13.00, politistii Posturilor…

- Politistii din Zlatna, impreuna cu RAR au depistat opt masini cu defectiuni tehnice, din cele 15 verificate in trafic, marti, in cadrul unei actiuni de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, in 25 septembrie, politisti din…

- Ieri, 19 septembrie 2018, in jurul orei 19.50, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce actionau pe strada Traian din comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Politistii din Miraslau si Rimetea, impreuna cu RAR au actionat, pe DN 1, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost identificate 6 autovehicule cu defectiuni. Potrivit IPJ Alba, in 13 septembrie, intre orele 9.00 si 13.00, politistii…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 12 autovehicule, la jumatate dintre acestea fiind constatate defectiuni tehnice. La data de 4 septembrie 2018, politistii…

- Politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, marti, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii de siguranta.…

- La data de 9 august 2018, intre orele 09.00-13.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 67 C, o actiune ce a avut ca scop pentru depistarea soferilor care circula, pe drumurile publice, cu autoturisme care nu…