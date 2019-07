Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in toata tara se asteapta ploi cu descarcari electrice. La Briceni vor fi 23 de grade Celsius. La Soroca termometrele vor indica 24 de grade Celsius, Iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol si Leova se asteapta 27 de grade.

- "Mai usor este asa: cand nu e Soarele pe cer, este Jupiter", spun cei de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Capitala. Astfel, Jupiter, Terra si Soarele vor fi pe aceeasi linie. Mai mult, doua zile mai tarziu, pe 12 iunie, Jupiter se va afla la cea mai mica distanta de Terra, la perigeu,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in primele patru luni ale anului cu 22% fata de perioada similara din 2018, la un total de 44.957 de unitati, in timp ce vanzarile de autoturisme second hand au scazut cu 7%, la 145.823 unitati, potrivit datelor ACAROM (Asociatia Constructorilor…

- Dezastru in Aeroportul Otopeni. Pe cel mai mare aeroport al tarii, pasagerii au parte de-o primire in stil pur romanesc. Cum ies pe usa terminalului, dau de o autogara, organizata in parcare.

- "Va mai amintiti urletele ca vom depasi 3 la suta deficitul bugetar, anul trecut, ca am marit salarii si pensii sau ca guvernam 'haotic', 'iresponsabil', "cu Guvern de 'incompetenti'? Toti 'specialistii' lui peste prajit se lamentau... Uitati si realitatea!", a scris Olguta Vasilescu pe pagina sa…

- Renumitul cantareț Smiley a ajuns marți, 23 aprilie, la Targu Jiu. Artistul a mers la Universitatea "Constantin Brancuși" (UCB), unde a stat de vorba cu studenții. Deschis la intrebarile și curiozitatea tinerilor s...

- Inaugurarea a avut loc in prezența elevilor Școlii Generale Meteș, a profesorilor, a echipei proiectului și a primarului comunei Meteș, Dan Cosmin Opruța. Centrul de zi isi va desfasura activitatea in doua sali de clasa din cadrul Scoli Gimnaziale Ampoita, care au fost amenajate, sa corespunda proiectului. …

- Un spatiu generos, venit ca o gura de aer proaspat, de care Timisoara si mai cu seama tanara si foarte tanara generatie de artisti vizuali ai acesteia... The post Kunsthalle Bega s-a deschis cu o expozitie spectaculoasa (galerie foto) appeared first on Renasterea banateana .