Mașini avariate și persoane rănite la Constanța. Șoferul suspect s-a predat Șoferul din Constanța care a avariat mai multe autoturisme, dar ar fi ranit și trei persoane s-a prezentat la poliție, susține Antena 3. Barbatul are 29 de ani și este din Calarași. Conform sursei citate, barbatul nu a stat decat cateva minute la poliție unde a anunțat cine este și ca se va prezenta luni la poliție cu un avocat. Polițiștii nu i-au facut nimic barbatului in condițiile in care victimele nu au depus plangere la poliție. VEZI AICI: Opt mașini, avariate pe o strada din Constanța. Șoferul suspect a fugit Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

