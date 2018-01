Masini ale Volkswagen, BMW si Audi, cele mai verificate in Romania, in vederea cumpararii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Mugur Isarescu transmite ca, din datele pe care le-a primit Banca Nationala a Romaniei, tara noastra va incheia anul 2017 cu un deficit sub 3%. El este primul oficial care sustine ca Romania respecta aceasta obligatie, dupa ce au existat ingrijorari puternice ca tara noastra va depasi tinta.

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Romania TV a fost cel mai urmarit post de televiziune de stiri in 2017. Datele institutiei acreditate sa masoare audientele arata ca postul Romania TV a fost lider anul trecut, pe toate categoriile de public. Postul de televiziune Romania TV a fost lider de audienta, in anul 2017, potrivit datelor…

- Suntem pe locul doi la numarul plangerilor depuse la CEDO. Cele mai multe sunt din partea detinutilor care reclama conditiile de detentie. In primele zece luni ale anului trecut la CEDO erau depuse 10.100 de plangeri prin care Romania era data in judecata. Datele CEDO arata ca romanii…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul a crescut cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016.Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere AZIL…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Romanii au inmatriculat 474.487 de masini second hand, an primele 1 1luni ale anului, un salt de peste 71% fața de anul trecut, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citata de Agerpres. De asemenea, aproximativ 99.000 de autoturisme noi au…

- Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - noiembrie, pe primele trei locuri la numarul înmatricularilor de autoturisme rulate se afla: Volkswagen, cu 124.533 de exemplare (+58,04% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016), Opel (58.934, +31,55%) si Ford (46.838 unitati, +51,70%).…

- O aplicatie pentru telefoanele mobile cu ajutorul careia se pot masura gropile sau denivelarile drumurilor fost lansata, marti, la Galati, in premiera pentru Romania. Aplicatia a fost conceputa la Universitatea Urbino din Italia, si este destinata soferilor, dar si autoritatilor care pot dezvolta strategii…

- Raport financiar: „Cresterile de salarii nu sunt sustenabile” Costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 2,9% de la un trimestru la altul și cu 17,85% an/an in trimestrul III al anului, evoluție influențata de politica de venituri (majorarea salariilor) și de migrația populației active. „Consideram…

- Lucrarile Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a respins astazi un amendament la proiectul de modificare a legii privind organizarea judiciara, care prevedea desfiintarea instantelor militare. Acelasi proiect mai prevede…

- Peste 100.000 de elevi inscrisi in scoli in anul trecut, nu au fost regasiti in anul 2017-2018, arata datele prezentate de ministrul Educatiei, Liviu Pop. Conform acestuia, 13.471 dintre elevi au abandonat sistemul de educatie, aproximativ 8.000 s-au retras, iar alti 21.500 nu s-au mai prezentat la…

- Datele de la Finante arata o crestere cu 25% a veniturilor bugetului general consolidat obtinute in octombrie fata de aceeasi luna din 2016, pana la 27 mld. lei, si o crestere de 9,8% a impozitului pe salarii si venit in perioada mentionata. Veniturile din TVA au crescut cu 8%, pana la…

- Liderii celor sase tari din Parteneriatul Estic se intalnesc astazi la Bruxelles cu omologii lor din UE in cadrul unui summit menit apropierii celor doua parti din punct de vedere politic si economic. Romania este reprezentata de presedintele Klaus Iohannis.

- In Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche s-a prezentat pe sensul de iesire din tara, pentru efectuarea formalitatilor specifice, un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Prahova, pasager intr-un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania, potrivit unui comunicat al Garzii…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate. Vasile F., in varsta de 26 de ani, cu domiciliul in judetul Timiș, era pasager intr-un autoturism marca Volkswagen,…

- Potrivit datelor AutoDNA, care aduna trei sferturi din toate automobilele inmatriculate in Europa, tipul de mașina avand cel mai des probleme cand este adus in Romania este BMW, cu 75%, scrie profit.ro. Urmeaza Audi, cu probleme de istoric ce apar in 72% din cazuri. Si in cazul Opel și Skoda, ponderea…

- BLACK FRIDAY 2017. Phishing se refera la o tentativa frauduloasa de a va fura datele de autentificare de pe diverse site-uri folosind pagini web asemanatoare cu cele originale pe care le autentificați de obicei. Astfel, traiți cu impresia ca ați intrat pe pagina web a banci la care aveți cont, cand,…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Ieri, 14 noiembrie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au efectuat o actiune de verificare a activitatilor de comert in piata agroalimentara din comuna Repedea. Politistii au identificat o femeie din Poienile de sub Munte care detinea 85 pachete de tigari, netimbrate in Romania. Acestea erau…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a cerut, luni, directorilor de școli de la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București sa verifice pana la 1 decembrie situația elevilor din Capitala, pornind de la datele deținute de minister prin intermediul SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia incearca sa depașeasca marea criza de specialiști din spitalele romanești. Datele oficiale arata ca, in ultimul an, 21 de medici tineri au ales sa vina sa profeseze la Spitalul Slobozia. Ultimii doi specialiști și-au inceput activitatea la inceputul lunii noiembrie…

- "Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza pierderi sau profit zero de ani de zile, se extind ca activitate, au niște sedii foarte luxoase, un parc auto absolut spectaculos, fac team-buildinguri in stațiuni dintre cele…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, insa declinul s-a atenuat in septembrie, cand s-au pierdut 482 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, cand cifra a fost de 1147, aceasta situatie fiind generata de o crestere a natalitatii, dublata de o scadere usoara…

- O țeapa cu bilete gratuite la WizzAir circula pe Facebook, atrage atenția Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). Un site fictiv se folosește de numele companiei aeriene și le cere utilizatorilor date personale . „Am primit numeroase notificari despre existența…

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat ca mii de romani au ramas fara bani pe card, dupa ce au fost pacaliți sa dea un share unui anunț in numele companiei Wizzair. In urma cu doua saptamani, hackerii au lansat mai multe pagini web false in numele majoritatii companiilor…

- SUTE DE MASINI DE MARFA SI TRANSPORT PERSOANE, VERIFICATE DE POLITISTI Pentru siguranța transporturilor de persoane si marfuri, polițiștii rutieri și de la ordine publica au organizat o acțiune la nivel național, in urma careia au fost constatate peste 30 de infracțiuni rutiere. In doar 4 ore cat a…

- ”Va multumim ca ne-ati fost alaturi de-a lungul timpului (la finele anului implinim deja 10 ani de activitate) si ca datorita voua agentia Roxy Travel este deja un nume destul de cunoscut pe piata turistica . Ne-am lovit de multe situatii bune dar si rele,uneori singuri, alteori alaturi de…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- "Romania este o tara cu o ingalitate a veniturilor foarte mare si foarte volatila. In perioada de criza, inegalitatea veniturilor a scazut. A scazut prin comprimarea veniturilor pur si simplu. Trebuie spus foarte clar: noi am aplicat politici de devalorizare foarte brutale. La noi nu s-au aplicat stabilizatori…

- Se apropie iarna. Te gandesti ca este mai practic sa ai doua seturi de anvelope cu tot cu jante? Da, pe termen lung este mult mai profitabil, cand vine vorba de schimbat si echilibrat rotile intre sezoane, sa ai doua seturi complete de anvelope. Deci anvelopele de iarna stau pe un set de jante,…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana (UE), in al doilea trimestru din 2017, de 4,1% din PIB, fiind urmata de Marea Britanie, care a raportat un deficit de 3,4% din PIB, potrivit datelor ajustate sezonier publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. …

- Institutul european de statistica a revizuit si cifra pentru trimestrul I, la -3,6%, fata de precedenta estimare de 3,2%. Romania inregistreaza astfel cel mai mare deficit din intreaga Uniune, urmata de Marea Britanie, care a avut un deficit de 3,4% in trimestrul II. Datele sunt calculate pe…

- Eliminarea taxei de mediu a dus la o creștere accelerata de inmatriculari de autoturisme vechi in Romania. Potrivit sursei citate, la nivelul lunii septembrie 2017, inmatricularile de autoturisme noi s-au situat la 10.425 de unitati, in crestere cu 11,37% fata de intervalul similar din anul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, vineri, la conferinta privind protectia drepturilor detinutilor si conditiile de detentie din Romania, ca se are in vedere adoptarea unei masuri de supraveghere cu bratara electronica, un mod prin care "detinutul este aproape de familia lui”, dupa modelul…

- Moderator: KPMG se ocupa de un alt nume greu din economia romaneasca este vorba despre Astra Asigurari. Speranța Munteanu: Este adevarat Moderator: Pe 6 octombrie baza de date a Astra Asigurari a fost atacata informatic Speranța Munteanu: Este adevarat Moderator: Cei care au atacat-o, inteleg ca au…

- Platile in numerar la livrare au avut anul acesta o pondere de 70% in totalul expeditiilor DPD Romania catre clientii magazinelor online. Prin comparatie, anii trecuti aportul rambursului cash la livrare pe volumele e-commerce era de 90% si este asteptat ca ponderea sa scada in continuare. …

- Importurile de bunuri, care alimenteaza consumul in crestere solida al romanilor, au dus la adancirea deficitului de cont curent la peste 4 miliarde de euro in primele 8 luni, arata datele publicate luni de Banca Centrala. Romania trebuie sa scoata cu peste 1.4 miliarde de euro mai mult ca sa acopere…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a depus la Senat un proiect prin care vrea sa modifice legea obtinerii permisului de conducere pentru a include si obligativitatea de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si de a promova un curs de prim ajutor in trafic. Citeste…

- Banca Transilvania a anuntat ca a atins 3 milioane de carduri emise, ajungand astfel cel mai mare emitent de carduri din Romania, cu o cota de piata de 18,5%. Banca nu a precizat cate dintre acestea sunt carduri active, dar subliniaza ca este, de asemenea, lider in ceea ce priveste volumele tranzactionate…

- Potrivit jurnalistilor britanici, Romania, Franta si Germania au cerut stoparea deschiderii unor noi capitole de negociere, pana cand se va ajunge la un acord, privind drepturile cetatenilor straini care traiesc in Regatul Unit.Marea Britanie vrea ca acestea sa fie sa fie garantate de instanțele…