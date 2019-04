Mașină zdrobită de un stâlp al pasarelei din Bistrița! Un bărbat și-a pierdut viața Un accident grav de circulație a avut loc marți seara in municipiul Bistrița. Un barbat in varsta de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia și a intrat in stalpul de susținere a pasarelei din apropierea ISU Bistrița-Nasaud. Timp de aproximativ o ora s-au luptat medicii s-au luptat sa ii salveze viața, fara succes insa. Locul in care barbatul a pierit in aceasta seara, este același in care in urma cu cateva luni și-a pierdut viața un tanar. Accidentul a avut loc in jurul orei 22.30 , la pasarela de langa sediul ISU Bistrița-Nasaud. Un barbat in varsta de 55 de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

