Stiri pe aceeasi tema

- Sunt organizate mai multe filtre, duminica, in judetul Arges, dupa ce un tanar a fost dat jos dintr-o masina, iar acesta a fost gasit mort.Totul s-a petrecut pe o strada centrala a municipiului Pitesti, iar politistii incearca sa dea de urma soferului care a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- In 2011 s-au plantat 18 milioane de agave albastre si acum ar trebui sa fie culese. Cantitatea rezultata ar fi trebuit sa fie suficienta pentru a satisface cererea de anul acesta. Numai ca in in cei 7 ani care au trecut s-au inregistrat mult mai multi producatori si de aceea este nevoie de mai multe…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…

- Olandezii de la Pal-V au prezentat oficial prima mașina zburatoare de serie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Pal-V Liberty va fi capabila sa calatoreasca 1.300 kilometri pe șosea sau 500 de kilometri prin aer atunci cand va fi lansata in 2019.

- Compania olandeza PAL-V prezinta, la Salonul Auto de a Geneva, prima mașina zburatoare din lume. Liberty, un hibrid între mașină și elicopter, are două locuri, iar pentru conducerea ei este nevoie de permis de pilot, pe lângă cel de conducere pe șosele. …

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Piata imobiliara este in expansiune in municipiul Constanta. Pe strada Atelierelor va fi ridicat un imobil de patru etaje, cu destinatia de locuinte si spatii comerciale la parter. Societatea Biodam SRL a primit, pe data de 6 martie, Certificatul de urbanism nr. 678, pentru "Construire Imobil S P 4e…

- Primaria a scos la licitatie publica lucrarile de reabilitare a pietei din fata Casei de Cultura Hunedoara. Lucrarile au fost estimate la aproape 1,5 milioane de lei. Recent, a fost scoasa la licitatie si construirea a trei fantani arteziene, care vor costa mai mult.

- Un nou prototip de masina zburatoare promite sa revolutioneze piata auto. Modelul, realizat de un producator olandez, va fi expus la salonul auto de la Geneva, care va incepe saptamana viitoare.

- Comuna Salcia din județul Prahova este mica, iar bani la bugetul local sunt „bob numarat”. Din acest motiv, primarul comunei, Dan Boștina, a decis sa economiseasca fiecare leu. Și așa a ajuns in situația in care deszapezirea pe strazile din sate sa fie facuta cu ajutorul unui plug tras de cai.…

- Accidentul a avut loc luni, in jurul orei locale 11.30 (ora Romaniei, 12.30). Vehiculul a fost avariat si a trebuit sa fie inlocuit cu un altul pentru ca premierul sa-si poata continua calatoria. Soseaua pe care s-a produs incidentul a fost inchisa dupa ce in urma cu cateva ore a avut loc un accident…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac revin pe micul ecran cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii “iUmor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale rapper-ului si umorul actorului, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele solistei, noteaza click.ro. O singura aparitie a Deliei costa cel putin 5.000…

- Onlineul domina deja vanzarile de IT&C, electronice si electrocasnice, prin care si-a facut intrarea, a luat o buna parte din vanzarile de fashion si alimentare, in timp ce pe piata auto este la inceput. Insa, in anii care vor urma vor aduce o crestere exponentiala pe masura ce marii jucatori precum…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- "Mașina zburatoare" ar putea fi lansata in 7 ani. Compania Lilium din Germania spera ca in șapte ani sa devina un fel de Uber al vehiculelor zburatoare de dimensiuni mici, dedicate deplasarii in orașe, scrie libertatea.ro.

- Poliția locala a blocat o strada din centrul municipiului Alba Iulia, mai mult de 15 minute, la o ora de varf, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. S-a intamplat in Piața I.C. Bratianu, in jurul orei 11. Polițiștii au blocat strada pe o distanța de aproximativ 50 de metri, de…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este în stagnare. Potrivit agentiei imobiliare Lara, în ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, în medie, cu opt la suta, scrie publika.md Specialistii explica reducerea preturilor prin faptul ca cele mai…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Un autoturism cu numere de inmatruculare de judetul Iasi a fost abandonata in statia de autobuz de pe bulevardul 1 Decembrie, zona ICIL.Vehiculul marca Dacia Logan are o roata rupta. Autobuzele RATC nu mai pot stationa in aceea zona iar circulatia devine ingreunata. ...

- PAL-V Liberty, primul vehicul comercial care poate circula legal si pe sosea si in aer, a intrat in producția de serie și va fi lansata in luna martie 2018. Cei care vor dori insa sa aiba masina-avion in garaj vor trebui sa scoata din buzunar 400.000 de dolari. Pe siteul companiei a fost deschisa și…

- Lansarea rachetei Falcon Heavy a fost un succes de proportii, la fel ca revenirea propulsoarelor pe Pamant.Totusi, plasarea pe orbita a autoturismului lui Elon Musk pare sa fi fost calculata gresit.

- Un cititor a sesizat zilele trecute, la rubrica „Bacaul vorbeste” din Desteptarea, problema parcarii autoturismelor in zona hasurata de langa statuia lui Stefan cel Mare din centrul orasului si se intreba in final cat ii costa pe soferi aceasta indrazneala. Am spune ca destul de mult, daca sunt prinsi…

- Compania olandeza Pal-V va prezenta in martie mașina zburatoare Liberty, care va fi capabila sa calatoreasca 1.300 kilometri pe șosea sau 500 de kilometri prin aer atunci cand va fi lansata in 2019.

- Visul multora este pe cale sa se realizeze. Dacia Duster Limuzina poate deveni realitate. Deocamdata, Dacia Duster Limuzina este un proiect la care au luat parte 23 de masteranzi. Scopul lor a fost proiectarea unei masini care sa functioneze pe strada ca un birou. Cei 23 de masteranzi de la masterul…

- Automobilele preferate de antreprenori si corporatisti trebuie sa fie in primul rand eficiente din cat mai multe puncte de vedere. Nu trebuie sa aiba un motor mare, ci cat mai mic, dar care sa fie puternic si sa nu faca rabat la consum sau performante. Tot din acest motiv, taxele datorate la stat…

- "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texas. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a afirmat Khosrowshahi la conferinta de tehnologie DLD din Munchen. Aceasta a fost prima aparitie publica in Europa a lui Khosrowshahi, de cand a devenit CEO al Uber, anul trecut. Revenind pe pamant,…

- "Masina in stare perfecata a sa fie in Md in zece zile". Aceasta este descrierea succinta si in acelasi timp suspecta a unui anunt de vanzare a unui automobil, care a aparut recent pe un portal specializat din Moldova. Este oferta pe masura asteptarilor? Aflati in cele ce urmeaza!

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- O mașina a zburat peste parapet și s-a infipt in etajul unei cladiri care gazduia un cabinet dentar. S-a intamplat in Santa Ana, California. Suprinzator, cei aflați la bord au suferit doar rani minore. Șoferul unui Nissan Altima de culoare alba rula cu viteza pe autostrada cand a pierdut controlul mașinii.…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. “Din…

- Dupa un an 2017 bun pentru procesoarele Ryzen si placile grafice Radeon, AMD a detaliat astazi planurile pentru viitoarele produse din categoriile CPU si GPU cu performante ridicate in cadrul unui eveniment desfasurat in Las Vegas, inainte de deschiderea CES 2018.

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- Icona Vulcano Titanium este singura mașina din lume construita in intregime din titan. Producerea sa a insumat 10.000 de ore de lucru manual, de unde și prețul exorbitant, scrie digi24.ro.Exista destui excentrici cu milioane de euro in cont.

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tatrifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- O masina mai deosebita a fost vazuta de curand pe drumurile din raionul Anenii Noi. Vorbim despre un SUV sport Mercedes-Benz GLE Coupe, care a primit un kit exterior aerodinamic numit INFERNO de la atelierul de tuning rusesc TopCar.

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- Piata vanzarilor si inchirierilor de avioane private a inceput sa fie din nou de interes pentru oamenii de afaceri din Romania, scrie Agerpres. Inchirierea unui avion privat ajunge sa coste 8.000 de euro pentru o ora de zbor.

- Compania americana Samson susține ca modelul sau Switchblade, cu motor V4 de 1.6 litri, va fi prima mașina sport zburatoare din lume, urmand sa fie lansata la inceputul anului viitor cu prețul de circa 100.000 de euro.

- O femeie de 80 de ani din Lugoj a ajuns luni dimineata la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Politistii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca femeia traversa strada cand un sofer de 31 de ani, neatent, a acrosat-o. Batrana a primit ingrijiri medicale de la personalul unei…

- Anul 2017 este unul record pentru piata auto de masini second hand, înregistrându-se aproape o jumatate de milion de tranzactii, volum care însa ascunde si foarte multe capcane, mai ales pentru cei ce cred ca înca exista “chilipiruri” în piata auto locala.…