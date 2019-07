Mașina unui polițist, incendiată într-o parcare Mașina unui polițist a fost incendiata intr-o parcare. Polițistul a fost amenințat inca de anul trecut ca ii va fi incendiata mașina, susține Romania TV. Momentan suspectul este necunoscut, dar polițiștii au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Incidentul a avut loc in localitatea Harlau din județul Iași. Pompierii au intervenit imediat pentru a stinge flacarile care amenințau sa se extinda și la alte autoturisme. Autoturismul a fost distrus aproape in intregime. Pompierii cerceteaza acum modul in care s-ar fi putut produce incendiul. Și autoturismele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din orasul Harlau, judetul Iasi, au demarat cecetari, dupa ce masina unui agent din cadrul Politiei Rutiere din localitate a ars aproape in intregime, intr-o parcare. Focul a fost stins de catre pompieri, chemati la fata locului de un barbat alertat ca flacarile riscau sa se extinda la masinile…

- Masina unui politist din orasul Harlau, judetul Iasi, a luat foc, intr-o parcare, si a ars aproape in intregime. Agentul a fost amenintat anul trecut de o persoana inca neidentificata, iar politistii incearca sa stabileasca daca incendiul a fost un accident sau a fost provocat, conform News.ro.Politistii…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.

- Serviciul de Portectie si Paza a dat publicitatii primele imagini cu papamobilul ce urmeaza sa fie folosit de Papa Francisc pe durata vizitei sale in Romania. Autoturismul a fost conceput de uzina Dacia si SPP in conformitate cu normele de securitate.

- Un nou incident violent dovedește ca situația este scapata de sub control in orașul de pe malurile Begai- o noua mașina a fost incendiata in Timișoara de persoane ramase necunoscute. Incidentul s-a petrecut duminica dimineața cand un apel la 112 anunța ca o mașina arde pe strada Volta. Un echipaj sosit…

- In imaginile surprinse de o camera de bord pe șoseaua care leaga Piatra Neamț de Roman se poate vedea cum un șofer se angajeaza in depașire, deși pe sensul opus veneau cu viteza doua mașini. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 19:20, pe DN 15 D, potrivit stiri-neamt.ro. O mașina aflata in…

- O femeie gravida a fost internata pentru investigații amanunțite dupa ce mașina in care se afla s-a rasturcat. Șoferul, un barbat in varsta de 38 de ani din Radauți, a calcat mai tare pedala de accelerație, a lovit un cap de pod, iar mașina s-a rasturnat. Incidentul a avut loc azi dimineața pe raza…

- Incidentul s-a produs sambata seara, pe Șoseaua București – Urziceni. O mașina a lovit țeava de gaze din apropierea unui restaurant, provocand un incendiu puternic. "Soseaua Bucuresti-Urziceni, localitatea Afumati, autoturism intrat intr-o teava de gaz, in afara partii carosabile, care a declansat…