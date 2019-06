Mașină turtită într-un accident grav. Persoană spulberată prin parbriz Un grav accident de circulație a avut loc astazi in localitatea Șintereag, județul Bistria-Nasaud. Un autoturism a fost practic turtid și distrus complet dupa ce s-a rasturnat. Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul volanului. In urma accidentului patru persoane au fost ranite, iar una dintre acestea a decedat din cauza leziunilor grave, susțin reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența. ”Au fost implicate patru victime, dintre care una a fost proiectata prin parbriz și gasita de catre echipajele medicale cu leziuni incompatibile cu viața. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

