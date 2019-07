Mașină suspendată pe un gard, în Olt. Cum s-a produs accidentul |FOTO O mașina a ajuns suspendata pe un gard in urma unui accident de circulație produs in localitatea Recea, din Olt. Șoferul din autoturismul infipt in gard a fost extras de pompieri și a fost transportat la spital, cu leziuni. Accidentul spectaculos s-a petrecut luni, la intersecția dintre drumurile județene 653 și 657, unde conducatorul unuia dintre autoturismele implicate a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrand in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar, potrivit olt-aert.ro. Impactul dintre cele doua autoturisme a fost atat de puternic, incat una dintre mașini s-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a fost proiectata in gardul unei case, in urma unui accident produs, luni, in localitatea Recea, din județul Olt. In accident au fost implicate doua mașini, iar șoferul uneia dintre ele a fost ranit și transportat la spital, potrivit mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Olt,…

- Un bunic se afla in masina cu nepotica, in varsta de 6 ani. A tras pe dreapta sa-i cumpere o inghetata. Cand era, insa, in magazin, soferul unui TIR a lovit masina in care era copilul si a intrat intr-o casa. Autoturismul, dupa ce s-a invartit de cateva ori pe loc, a ajuns intr-un sant. Fetita a scapat…

- Un bunic se afla in masina cu nepotica, in varsta de 6 ani. A tras pe dreapta sa-i cumpere o inghetata. Cand era, insa, in magazin, soferul unui TIR a lovit masina in care era copilul si a intrat intr-o casa. Autoturismul, dupa ce s-a invartit de cateva ori pe loc, a ajuns intr-un sant. Fetita a scapat…

- 'Pe DN 57B, Oravita-Marila, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un autoturism si care s-a soldat cu o victima. Autoturismul s-a rasturnat intr-o prapastie la aproximativ opt metri de marginea drumului. Au intervenit, de urgenta, doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita, un…

- Un șofer beat și fara permis a produs un accident spectaculos in apropiere de Cluj-Napoca. Tanarul de 17 ani a derapat pe asfaltul umed și s-a oprit intr-o mașina parcata, pe care a proptit-o in gardul unei case. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul condus de tanar a intrat sub cealalta…

- O femeie de 75 ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a efectuat o traversare neregulamentara si a fost lovita de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. "Accidentul s-a produs…

- Trei romani au murit și alți patru au fost grav raniți intr-un accident rutier produs in nord-estul Franței. Mașina in care se aflau cei șapte conaționali a intrat in coliziune cu un camion in timp ce mergeau pe autostrada. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din dreptul comunei…

- Un accident rutier a avut loc, sambata, in județul Sibiu, la ieșirea din Avrig. Trei persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce o mașina a patruns, sambata, pe DN 1, la ieșirea din Avrig, fara sa acorde prioritate. Autoturismul a fost lovit de un tir, apoi proiectat in alt vehicul,…