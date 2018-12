Masina spulberata de tren: un barbat a murit Un autoturism a ajuns in calea unei garnituri de tren, salvatorii fiind chemati de urgenta in ajutorul celor doua victime. Accidentul a avut loc miercuri, la Jucu, in judetul Cluj. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de la SMURD si Salvare. Din pacate, impactul violent a cauzat decesul soferului masinii, un barbat in […] Masina spulberata de tren: un barbat a murit is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

