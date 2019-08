Mașină spulberată de tren. Pasagerii au scăpat nevătămați Doua persoane au scapat cu viața dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de tren. Accidentul a avut loc la Constanța. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat la locul accidentului unde au evaluat pasagerii din autoturism, dar și pasagerii din tren. Din fericire nu au fost inregistrate victime. In urma impactului violent, autoturismul a fost avariat serios. Polițiștii efectueaza acum cercetari pentru a vedea exact cauza producerii acestui accident. Trenul și-a continuat ruta cu o intarziere de aproximativ 15 minute. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

