- Serialul 13 Reasons Why creat de Netflix a creat multe dezbateri la momentul apariției și noi dovezi atesta faptul ca nu au fost nefondate. Conform unui studiu citat de Reuters, numarul sinuciderilor in randul tinerilor a explodat in luna in care s-a lansat serialul original 13 Reasons Why pe Netflix.…

- O batrana in varsta de 79 de ani a fost accidentata de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 13.55, in timp ce conducea un autoturism pe DN 29, din comuna Dumbraveni, un localnic in varsta de 18 ani a surprins si accidentat o ...

- Un elev in varsta de 7 ani a murit, miercuri, calcat de un autobuz, dupa ce a coborat din microbuzul de transport elevi, in satul Stejaru, comuna Corcova. Copilul se angajase in traversarea strazii.

- Un constatean a trecut astazi printr-o experiența mai putin obisnuita. Acesta a mers in portul Constanța și, pe fondul neatenției in conducere, a ajuns cu mașina in apele marii....

- Unii colinda lumea in lung si in lat, in cautarea automobilului mult dorit.Trei decenii il leaga pe Tj Dickenson de lumea automobilistica. In tot acest timp, a creat si a personalizat o multime de masini, iar cea mai noua lucrare de a sa poarta numele de Boom X.

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat un conducator auto din municipiul Bucuresti care a intrat cu masina pe plaja in zona 3 Papuci.Persoana in cauza, o femeie in varsta de 44 de ani, a fost amendata contraventional cu suma de 10.000 de lei,sanctiunea fiind…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat o noua data când pune în vânzare masina Aro care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu. Pretul de vânzare este cu 25% mai mic decât la prima licitatie.

- Judecatorii au schimbat incadrarea juridica a uneia dintre faptele de care era acuzat soferul din Belarus din tentativa la omor in vatamare corporala din culpa, reducand semnificativ pedeapsa aplicata initial de catre prima instanta de judecata.