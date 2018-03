Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor informații neoficiale, rezultatele testarii i-au uimit pe polițiști: “șoferul” avea peste 2.5 g./l. Alcool in sange, o alcoolemie record. Aceleasi surse ne informeaza ca ieșeanul in varsta de 42 de ani nu a fost reținut aseara de catre polițiști, pentru ca ar fi fost prea beat pentru a…

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- In contextul in care dezbaterea pe tema unor interdictii de circulatie continua in Germania, o tara care tocmai a facut un pas catre interzicerea circulatiei unor masini diesel mai vechi in oras, Violeta Bulc a indemnat Berlinul sa ia masuri, intr-un interviu pentru cotidianul regional Mitteldeutsche…

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit martorilor,…

- Politistii recomanda conducatorilor auto sa nu porneasca la drum daca nu si-au echipat corespunzator autovehiculele cu anvelope specifice sezonului, utilizarea anvelopelor de iarna fiind obligatorie atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Georgeta Condur nu e doar adevarata fiica televizata a Mamei Omida, care da in cartile de politologie si arunca bobii, mai ceva ca Boby Paunescu la B1TV. Nu e doar nembra fondatoare, la berarie, a lu’ asociatia care a clocit partidul actual al marelui reformator Basescu. Nu e doar jupineasa de Bahlui…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung la Tisa a decedat la Spitalul din Sighetu Marmatiei dupa ce, in aceeasi zi, a fost victima a unei autoaccidentari si a unui accident rutier. In aceasta dimineata tanarul a fost ranit dupa ce, in timp ce manevra tractorul personal intr-o zona forestiera de pe raza…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș, au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie, in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești-Oaș a oprit pentru…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Pompierii din Lugoj au fost nevoiti sa intervina joi seara la un incendiu izbucnit in curtea unui service auto de pe strada Zorilor. Un microbuz avariat a fost cuprins de flacari, cel mai probabil in urma unui scurtcircuit. Cativa martori au sunat la 112 si au cerut sprijinul pompierilor. Oamenii au…

- Un autoturim sustras in luna septembrie a anului 2016, a fost gasit si restitui pagubitului de catre politistii din cadrul Compartimentului Investigatii Criminale Beresti. In fapt, la data de 10.09.2016, o persoana necunoscuta s-a prezentat la sediul unei societati comerciale din orasul Beresti si sub…

- Frumoasa de saptamana aceasta iși zice Patriss Maria, este din Piatra Neamț dar locuiește in Iași. Maria a urmat cursurile universitații Mihail Kogalniceanu și ale școlii postliceale sanitare Grigore Ghica din Iași. A lucrat la Arcadia, iar in prezent este asistenta la Regina Maria. Cu așa asistenta…

- Un accident soldat cu ranirea unui batran a avut loc in aceasta seara (azi, 31 ianuarie) in fața Primariei din Botiz. La data locului au ajuns un echipaj medical și polițiști. Victima a fost preluata de echipajul medical și transportata la spital. Polițiștii fac masuratori pentru a stabili circumstanțele…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un tanar, pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Oamenii legii au constatat ca tanarul era și baut, dar alcoolemia era sub limita de infracțiune. In fapt, la data de 28 ianuarie,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- Urmarire ca in filme intre polițiști și doi fotbaliști beți crița. Au proptit mașina intr-un leagan pentru copii. Protagoniștii sunt atacantul Florin Calin si fundasul central Razvan Dulap, de la Școlar Reșița (Liga 3). Calin (19 ani) și Dulap (22 de ani), fotbalist cu 4 meciuri in Liga 1, fost la ASA…

- Inainte de 1989, fiecare inceput de an era marcat de o efervescenta inghesuiala a unor artisti, nu putini, de a omagia cuplul dictatorial. Elena Ceausescu era nascuta pe 7 ianuarie, iar Nicolae pe 26 ianuarie. Imediat dupa Revelion, odele, fie muzicale, literare ori plastice, incepeau sa curga spre…

- ”Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei” – disciplina de studiu In aceasta perioada au loc numeroase dezbateri publice legate de ceea ce vor studia elevii de liceu, existand materii opționale gata propuse cum ar fi ”Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei”. Astfel, in varianta a 3-a propusa de Ministerul…

- • interviu cu Ioan Popescu, șeful Inspectoratului Teritorial de Munca Neamț – Dle inspector șef, pornind de la efectele unui accident de munca asupra victimei și familiei sale, asupra producției, resurselor umane și echilibrului financiar dintr-o intreprindere, care sunt costurile ignorarii normelor…

- Marti dimineata, o masina Politiei Locale Tomesti a fost implicata intr-un accident rutier, in fata magazinului Penny din localitate. Din declaratiile martorilor, masina politiei a patruns pe contrasens si a lovit frontal un autoturism Golf care circula regulamentar. S-au ales cu rani usoare pasagerii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au intocmit dosar penal pentru braconaj piscicol unui barbat care transporta aproximativ 50 kilograme de peste fara a detine documente legale. "Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti -…

- La Vama Sculeni s-au gasit bancnote false. Echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari. Nimic deosebit pana aici, doar pana in momentul cand acestea s-au dovedit a…

- Scene socante s au petrecut in Iasi! Politistii au urmarit o masina ca in filme, iar cand au reusit sa o opreasca si sa l identifice pe barbat au avut parte de o mare surpriza. Aceasta era preot.

- Spargatorul de ziduri, care a incercat sa patrunda in magazinul de bijuterii Hagi Gold (amanunte, aici ), a știut exact cum sunt compartimentate spațiile comerciale. El a patruns in cafeneaua Venezia, dupa ce-a spart zidul dintre cafenea și Covrigaria Petru. Puțina lume știe ca ușa din spate, prin care…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari, false. In data de 11 ianuarie, in jurul orei 04.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni -…

- Marele manager al filarmonicii bahluieze, dl prof. univ. dr. nea Buj’ Prelipcean, a fericit iar popolul cultural din tirg cu un interviu epocal, prilej cu care a trimbițat inspre norodul becisnic mai multe vești-bomba, mega-kilotonice, așa cum se cuvine unui asemenea maiestru & ințelept șef de trib.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- La data de 5 ianuarie a.c., in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, in colaborare cu cei din Harghita, a fost identificat pe raza județului vecin un atuoturism reclamat ca fiind sustras in Covasna, mai exact din municipiul…

- In noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe Bulevardul Horea din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un minor de 16 ani, din Alba Iulia. Cu ocazia cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA.

- Maestru emerit al boxului, Viorel Soroceanu, fost campion national a fost gasit, ieri, fara suflare in masina sa, intr-o parcare din Iasi. Din primele cercetari, se pare ca fostul sportiv, ajuns la 63 de ani s-a sinucis. Politistii au gasit un bilet de adio lasat de acesta, in care ii cerea iertare…

- Razie pe Aeroportul Cluj. Taximetriștii, luați la puricat Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Iasi, Bucuresti. În doar doua ore, au fost verificate 200 de autoturisme,…

- Intre o seama de oameni, care de la „partid“, care de la partidu cu sageata, umbla fel de fel de vorbe despre o descalecare a celor ce vaneaza moșmande cu firfirei, la un nene consilier liberal, primii aplaudand, iar ceilalți injurand de mama focului, ca taman acuma s-o gasit. Din ce se zice, firma…

- Doi indivizi dati in urmarire internationala au fost prinsi in judetul Valcea. In timp ce unul este acuzat de autoritatile din Germania ca a furat un autoturism, altul este acuzat ca a vandut fictiv alte 19 masini, pe internet.

- In patrimoniul Bibliotecii “Kirileanu” se regaseste cartea “Inscriptii din bisericile Romaniei” a prestigiosului istoric Nicolae Iorga, care poarta semnaturile Reginei Maria si a Regelui Mihai. Semnatura Regelui Mihai a fost obținuta de profesorul Constantin Bostan in 1997, volumul purtand si autograful…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au depistat la controlul de frontiera un tanar care conducea un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de 15.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania. Mașina figura ca bun cautat pentru confiscare.…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Turda, Sectia 9 Politie Rurala Turda, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ103G, de pe raza localitații Tureni, jud. Cluj, au observat un autoturism rasturnat in șanțul de langa acostament. Read More...

- In cel de-al doilea episod al serialului „Romani pana la morte” mergem la Piatra Neamț, unde birocrația a distrus o familie. Documentele care anunțau moartea unui barbat plecat la munca in Grecia au fost ratacite timp de șase ani. In toata aceasta perioada, rudele l-au așteptat acasa. Au crezut ca a…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, un autoturism marca Mercedes C180, inmatriculat in Germania, cautat pentru confiscare de autoritațile de acolo, din noiembrie 2017. Autoturismul, in valoare de aproximativ 93.000 de lei, a fost indisponibilizat…

- Politistii din Iasi s-au confruntat cu un caz tragi-comic. Noaptea trecuta, aproapte de miezul noptii, agentii rutieri din Iasi au identificat un barbat de 33 de ani care conducea haotic prin oras. Soferul se deplasa cu un Renault, conducand cu viteza pe o strada circulata din oras.

- Tramvaiul, inscriptionat cu simbolurile Centenarului, se indrepta spre Piata Unirii, iar in momentul in care a ajuns in zona Fundatie a fost lovit de un autoturism, al carui sofer nu i-a acordat prioritate. Intersectia respectiva este una dintre cele mai aglomerate din oras. In urma…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 70 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe strada General Dragalina din localitate, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa…