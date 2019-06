Stiri pe aceeasi tema

- Accident in aceasta dimineața, in apropierea Parcului Botanic, la intersecția dintre DN6 și strada Aristide Demetriade. O autospeciala a Poliției și un BMW s-au tamponat puternic, mașinile fiind avariate serios in urma coliziunii. Circulația se desfașoara cu dificultate la fața locului. Oamenii legii…

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…

- Traficul a fost dat peste cap in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta dupa-amiaza la intersecția Caii Sever Bocu cu strada Amurgului. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre mașinile implicate in incident s-a rasturnat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale poliției,…

- Doua mașini au fost avariate în urma impactului, una dintre ele fiind rasturnate, în timp ce a doua a ajuns pe trotuar și a lovit o conducta de gaz. "Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, au intervenit pentru a descarcera și a acorda asistența…

- Accident rutier pe DN6, intre Timișoara și Becicherecu Mic. Un microbuz care venea dinspre localitatea din apropierea municipiului a fost distrus și este rasturnat in mijlocul șoselei, blocand traficul. Pe sensul de mers dinspre Becicherecu Mic inspre Timișoara, ținand cont și de lucrarile pe care le…

- Un camion și o mașina s-au ciocnit in aceasta dimineața in sensul giratoriu care desparte șoseaua Timișoara – Lugoj de drumul spre aeroport. Basculanta circula pe banda intai, iar un Mercedes de pe banda a doua a semnalizat intenția de a continua sensul pe direcția aeroport, fiind izbit in plin de camionul…