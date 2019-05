Mașină răsturnată pe o șosea din vestul țării, noaptea trecută. O persoană a rămas blocată în autoturism FOTO Un șofer a pierdut controlul volanului mașinii in care calatorea alaturi de alte doua persoane, iar automobilul s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DJ 709, intre localitațile Cermei și Șomocheș, in județul Arad. Doua dintre persoanele implicate in accident au reușit sa iasa singure din autoturism, insa din cauza poziției mașinii a treia persoana […] Articolul Mașina rasturnata pe o șosea din vestul țarii, noaptea trecuta. O persoana a ramas blocata in autoturism FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

