Masinã rãsturnatã pe cupolã dupã ce soferul a pierdut controlul volanului ACCIDENT…Sirul accidentelor provocate din cauza neadaptarii vitezei si a neatentiei la volan continua in judetul Vaslui. Cel mai recent eveniment rutier, care se putea termina tragic, a avut loc vineri dimineata, in satul Sauca, comuna Laza, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a incercat sa evite un alt autoturism, parcat neregulamentar [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

