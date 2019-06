Mașină răsturnată pe centura Timișoarei. Cum s-a produs accidentul Un accident s-a petrecut pe șoseaua de centura a Timișoarei in aceasta dimineața. Un șofer de 27 ani care circula dinspre Giarmata spre Dumbravița nu a pastrat distanța regulamentara fața de mașina din fața sa. In urma impactului, vehiculul condus de un tanar 22 ani a fost proiectat in afara șoselei și s-a rasturnat. La […] Articolul Mașina rasturnata pe centura Timișoarei. Cum s-a produs accidentul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

