Mașină răsturnată la Plopeni. Patru victime, printre ele și doi copii O mașina s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Plopeni din județul Suceava, scrie Mediafax. Potrivit primelor informații, sunt implicate in accident patru persoane, printre care doi copii. Potrivit ISU Suceava, o mașina s-a rasturnat, marți, in afara parții carosabile pe raza localitații Plopeni. Din primele indormații, in accident sunt implicate patru persoane, doi adulți și doi copii. Pompierii susțin ca nu sunt victime incarcerate, toate persoanele implicate fiind conștiente. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

