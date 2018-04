Mașină răsturnată între Bocsig și Beliu Primele cercetari ale polițiștilor indica faptul ca – spun reprezentanții IPJ Arad – conducatorul auto, un barbat in varsta de 38 de ani, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Bocsig spre Beliu, intr-o curba la stanga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se cu mașina. Pasagerul de pe scaunul din dreapta fața, o tanara de 24 de ani, a fost accidentata ușor. Polițiștii au intocmit dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Accidentul a avut loc in cursul nopții de marți spre miercuri, pe DN 79, in afara localitații Madaras. Barbatul, in varsta de 42 de ani, din Gepiu, conducea un autoturism pe direcția Oradea – Arad. „Intr-o curba deosebit de periculoasa spre dreapta, marcata și semnalizata regulamentar,…

- Barbatul s-a prezentat in Vama Cenad, luni dimineața in jurul orei 8. Este domiciliat in județul Caraș-Severin și calatorea pasager intr-un autoturism inmatriculat in Romania, cand s-a prezentat in vama pentru formalitați. „Cu ocazia efectuarii controlului specific, politistii de frontiera…

- Pe deasupra, oamenii legii au mai gasit asupra tanarului și 5.100 de lei. „Polițiștii orașului Pincota au desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, o acțiune pe raza localitații, pentru depistarea persoanelor care nu respecta legislația privind produsele accizabile. Astfel, a fost depistat in…

- Din primele informații, cinci persoane au avut de suferit, spun reprezentanții IPJ Timiș, dupa ce doua autovehicule au fost implicate intr-un accident, care a avut loc, vineri, pe centura Lugojului. Accidentul s-ar fi petrecut din cauza neasigurarii la ieșirea dintr-o parcare, susțin polițiștii.…

- Oamenii legii povestesc ca este vorba despre o autoaccidentare. Tanarul de 21 de ani circula pe Calea Buziașului la volanul unui microbuz, iar la un moment dat nu a fost atent. A pierdut controlul volanului și mașina a ajuns pe marginea drumului, unde s-a lovit violent de un pom. …

- Polițiștii timișoreni spun ca barbatul de 55 de ani locuia intr-o rulota pe strada Parang din cartierul Plopi. Pentru a ajunge la adapost, el trebuia sa treaca canalul cu apa pe niște pietre și, spun oamenii legii, cel mai probabil a alunecat sau i s-a facut rau și a cazut in apa. La…

- Acuzat de talharie, barbatul de 46 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, in 26 martie, barbatul a spart un autoturism la Timișoara, dar a fost prins de proprietar. „In fapt, la data de 26 martie a.c., cel in cauza, ar fi sustras dintr-un autoturism staționat…

- Din primele informații furnizate de ISU Timiș, la locul intervenției s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofițer și patru subofițeri din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara. In cele trei autoturisme se aflau patru persoane, doua dintre ele, ambele femei,…

- Conform informațiilor primite, un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta a fost declarat decedat. Pasagerii au reușit sa iasa singuri din autovehicul. La locul accidentului…

- Meciurile vor fi arbitrate de Octavian Șovre și Laurențiu Danșa. Intr-o alta ordine de idei, din data de 15 aprilie va debuta faza a doua a campionatului, cea a play-off-ului, tur-retur, in care vor intra primele șase echipe cu punctele injumatațite. Primele doua clasate se vor califica la…

- Potrivit primelor informatii, Audi-ul circula dinspre Arad spre Nadlac, iar Fordul din sens opus. Se pare ca Ford-ul ar fi virat la stanga, peste linia dubla continua, cand a fost agatat de Audi. Impactul deosebit de violent s-a petrecut chiar in fata portii unitatii militare, Fordul fiind proiectat…

- Gest frumos facut de polițiștii de la Serviciul Rutier impreuna cu politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Bihor. Agenți au oferit, joi, flori șoferitelor aflate in trafic. Deși unele dintre soferitele oprite in trafic de politisti s-au speritat,…

- Polițiștii și-au dorit sa fie aproape de cat mai multe doamne și domnișoare cu ocazia acestei zile și au trecut la treaba. S-au „inarmat” cu multe flori pe care le-au imparțit tuturor femeilor aflate in trafic, fie la volan, fie ca pasagere in autoturisme. GALERIE FOTO Adauga Comentarii…

- Tot in sedinta de la mijlocul saptamanii s-a stabilit ca Liga 4 sa porneasca la drum sambata, 10 martie, conform programului initial, pentru a evita o a treia etapa intermediara, stiut fiind faptul ca pana pe 11 iunie trebuie trimis la FRF numele campioanei judetene. In fine, finala Cupei…

- Polițiștii au fost sesizați și efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili imprejurarile in care au decedat soții. Vom reveni cu amanunte. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Tanarul de 26 de ani, domiciliat in Timiș, s-a prezentat in Vama Cenad pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Conducea un autoturism Volkswagen inmatriculat in Germania și le-a prezentat polițiștilor la control documentele de identitate dar și permisul de conducere. „La controlul…

- Clubul UTA a anunțat mutarea pe siteul oficial. “Ținand cont de ultimele rezultate și de situația din clasament, clubul UTA a luat decizia ca echipa tehnica sa fie intarita cu un director tehnic, in persoana lui Ionuț Popa. ”Mister” a incheiat un angajament valabil pentru trei luni cu…

- Toate incendiile izbucnite la imobile au avut loc pe raza municipiului Arad. Dintre cele trei incendii, unul s-a manifestat la o anexa lipita de casa cu posibilitați de locuire, iar celelalte doua la coșurile de fum ale locuințelor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat joi, 1 martie, la controlul de frontiera in timp ce se afla la volanului unui autoturism Citroen. Polițiștii de frontiera bihoreni i-au solicitat barbatului sa prezinte, pe langa documentele de identitate, permisul de conducere. Barbatul,…

- La intrecere sunt așteptați și copii din Gyula (Ungaria), concursul urmand a se desfașura pe doua secțiuni, copii sub 8, 10, 12 ani și peste 14 ani sunt categoriile de sambata, iar copii sub 7 ani, copii de gradinița și copii de clasa I nelegitimați se intrec duminica. Pionii vor fi mutați de…

- Zece cazuri noi de gripa au fost confirmate in județul Arad, in ultimele trei zile, iar numarul total al bolnavilor a ajuns la 30, de la debutul sezonului. Trei persoane au murit pana acum – un barbat de 62 de ani, o femeie de 63 de ani și o femeie de 69 de ani. Victimele virusului nu fusesera…

- Sortii au fost cu destul noroc pentru castigatoarea ligii a IV-a din judetul nostru, deoarece adversara e invingatoarea din judetul Gorj. Suntem convinsi ca cei de la Crisul Chisineu Cris isi freaca mainile de fericire, ei anuntand de ceva vreme ca se pregatesc de baraj. Aproape sigur tandemul…

- E oficial, CNAIR a anuntat in sfarsit numele castigatorului in cazul contractului pentru centura sud. Astfel, invingatoare a fost desemnata oferta depusa de italienii de la Tirrena Scavi S.p.A, iar valoarea de semnare a contractului este de 272.432.921,95 lei, fara TVA. Durata contractului…

- Societatea ELBA-COM S.A. angajeaza ELECTRICIENI, LACATUSI MECANICI si MUNCITORI NECALIFICATI. Anuntul este valabil atat pentru Timisoara cat si pentru Arad. Cei interesati sunt rugati sa transmita CV-ul la nr. de fax. 0256-490062, mail: office@elba-com.ro sau la sediul firmei din Timisoara…

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- La fata locului, s-a deplasat o echipa operativa care a constatat ca un barbat de 30 de ani, din Polonia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Libertații din localitatea bihoreana Sacueni, ar fi acroșat o tanara de 11 ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea…

- „Primarul Turcin propune ca anul acesta sa se aloce celor doua școli 0,25% din bugetul de anul trecut. Așa ceva nu s-a intamplat niciodata, nici macar in localitați unde s-a dorit desființarea școlilor! In loc sa investeasca in educație, primarul de la Pauliș iși bate joc de copiii noștri și de profesorii…

- In acest sfarșit de saptamana, daca prognozele meteo se vor adeveri, va ninge in Arad. Șansa de precipitații este de 90% in acest moment și totul depinde de gradele in minus pentru ca ploaia sa se transforme in ninsoare. Minimele vor cobori la – 2 grade Celsius și nu vor depași 7 grade Celsius.…

- Reprezentanții IPJ Arad spun ca starea conflictuala dintre cei trei “a fost anihilata in faza incipienta, nefiind tulburat climatul de ordine și liniște publica”. Vom reveni cu detalii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Șoferița, in timp ce conducea autoturismul marca Opel, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in șant. Din fericire, in urma impactului nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale. Incidentul a fost soluționat ca „eveniment rutier fara victime”. Polițiștii rutieri atrag…

- Șoferul unui autoturism Audi, inmatriculat in Dolj, conducea dinspre Calea Aradului, iar la intrarea in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Decebal-Primariei-Aradului nu a acordat priroritate și a intrat in plin intr-un autoturism Opel. In urma impactului, destul de violent, o pasagera…

- S.C. M.K. KUBITZA S.R.L. filiala firmei MK Maschinenbau Kubitza GmbH angajeaza pentru sediul din Arad: · Lacatuși mecanici pentru montaj final · Sudori · Operatori CNC- frezor · Electricieni · Primitor distribuitor materiale și scule Firma ofera: salarii atractive, tichete…

- Din primele informații, batranul se afla intr-un bar de pe strada Daliei, din Timișoara, cand intre el și alți clienți ai localului, a avut loc o altercație. Unul dintre aceștia a scos un cuțit și i-a provocat o taietura adanca in zona frunții. Plin de sange, batranul a fost dus de…

- Polițiștii de la Rutiera au organizat, din nou, joi dimineața, o acțiune comuna cu cei de la RAR, de aceasta data la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Nu au trebuit sa aștepte mult, pentru ca, la un moment dat, inspre ei a venit un taximetrist privat care conducea o mașina atat de defecta…

- Aseara, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor specifice, calatorind pe jos, cetateanul roman Georgel P., in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Caraș-Severin. Cu ocazia efectuarii controlului…

- Potrivit IPJ Timiș, oamenii legii au descins in Darova, la locuința unui barbat de 63 de ani banuit de contrabanda. „In urma percheziției, de la locuința celui in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii peste 2.000 de țigarete netimbrate. Polițiștii continua cercetarile in vederea…

- Astfel, de la 1 martie sunt anulate trenurile 2230, 2231, 2233, 2234, 2236 2237 și 2239 in relația Timișoara Nord-Remetea Mica și retur, dar nu pe toata lungimea, ci doar intre localitatea Giarmata si Remetea Mica, urmand sa circule doar intre Timisoara Nord – Giarmata Halta si retur. Sunt…

- Șoferul autoturismului, in varsta de 18 ani, nu a observat ca pe marginea șoselei se deplaseaza o persoana. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, femeia „se deplasa neregulamentar, pe partea dreapta a sensului de circulație inspre Calatani, fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescent…

- La acțiune au participat cei de la Direcția Regionala Vamala Timișoara impreuna cu Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara. Controalele s-au desfașurat in piețele din municipiul Arad și au vizat comerțul cu produse de contrabanda. „Pe timpul desfașurarii actiunii au fost depistate patru persoane…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, primul șofer a fost prins marți seara, de polițiștii din Faget. Barbatul de 55 de ani conducea un autoturism prin localitate fiind sub influența bauturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,84 mg/l alcool pur in aerul…

- Cei doi au fost prinși de polițiștii de la Secția 3, luni dupa-amiaza. Cu puțin timp inainte, au spart un autoturism parcat și au furat un telefon mobil, bani și alte bunuri creand un prejudiciu de aproximativ 6.200 de lei. „In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Oamenii legii au „descins” vineri dimineața in Piața Iosefin, in urma unui protocol de colaborare semnat pentru prevenirea și constatarea activitaților ilicite. „In cadrul acțiunii au fost verificate mai multe persoane despre care exista suspiciunea ca desfașoara activitați comerciale…

- Barbatul ar fi comis furtul in noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2017. A forțat unul dintre geamurile imobilului și a patruns in locuința. Din interior a reușit sa fure bijuterii, ceasuri de mana și un telefon mobil, iar apoi s-a facut nevazut. A fost, insa, identificat de polițiștii de la…

- Potrivit primelor informații, șoferul a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și imprejurarile in care a avut…

- De asemenea, cei trei dețineau chei de la alte autovehicule din Nadlac, din care urmau sa fure bunuri. „Polițiștii orașului Nadlac cerceteaza trei minori, cu varste intre 8-12 ani, din Nadlac, care, la data de 8 ianuarie, au fost depistați in flagrant in timp ce incercau sa sustraga diferite bunuri…

- Jurnaliștii de la Agerpres scriu ca, dupa ce au fost alertați de batran prin apelul la 112, polițiștii au mers acasa la acesta și au inceput cercetarile. Ei au stabilit ca batranul a fost abordat pe strada, in apropierea casei lui, de un necunoscut. A intrat in discuție cu barbatul respectiv și,…

- Scheau nu va avea deloc o misiune usoara, el trebuind sa faca organizatii in toate cartierele, cu sedii si toate cele de trebuinta la un partid serios. In cursul zilei de vineri, Pistru se va intalni cu cei din cartiere. Aceasta, dupa ce, in prima parte a zilei, are intalnire cu cei din zona Lipova.…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, barbatul a intrat in curtea firmei și a incercat sa fure nu mai puțin de trei mașini, forțand incuietorile acestora. El a fost, insa, observat de oamenii din zona care au anunțat poliția. La scurt timp, barbatul a fost prins și condus la Secția 4 Timișoara,…

- Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de o șoferița de 24 de ani, din Israel, care a intrat pe sensul opus in sensul giratoriu. „In timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea, a patruns pe sensul opus in intersecția sens giratoriu…