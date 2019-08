Maşină răsturnată în şanţ. Un tânăr de 19 ani a murit Potrivit IPJ Hunedoara, soferul de 19 ani al autovehiculului nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in santul de la marginea drumului. "Dupa ce a fost transportat la spital, soferul a intrat in stop cardiorespirator si a decedat. Alte trei persoane au fost ranite Alte trei persoane au fost ranite Ceilalti trei pasageri sunt investigati medical, urmand sa fie stabilite diagnosticele", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu. Pentru salvarea victimelor, la locul accidentului au intervenit pompierii militari din Orastie specializati in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

