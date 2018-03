Mașină răsturnată în pârâul din comuna Moneasa Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata toata mașina și imprejurimile fara a fi gasita vreo victima”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad. Urmeaza sa se stabileasca imprejurarile in care mașina a ajuns in parau. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

