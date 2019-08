Mașină RĂSTURNATĂ în mijlocul drumului, în Uriu – FOTO Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, in localitatea Uriu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat in mijlocul drumului. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii bistrițeni, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Din fericire, nu s-au inregistrat victime incarcerate. Traficul in zona a fost blocat preț de cateva minute. Dupa finalizarea cercetarilor, oamenii legii au reușit reluarea circulației rutiere. Aceștia urmeaza acum sa stabileasca circumstanțele exacte in care s-a produs accidentul. foto: facebook Știri… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

