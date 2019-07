Mașină răsturnată în intersecție după un impact violent Accident spectaculos, astazi, in urma caruia doua mașini au fost grav avariate, una dintre ele rasturnandu-se intr-o parte in urma impactului violent. Incidentul s-a petrecut la intersecția a doua strazi din localitatea aradeana Șemlac, pe DJ 709 D. Un Volkswagen, in care erau trei tineri, cu varste intre 18 și 20 de ani, s-a ciocnit […] Articolul Mașina rasturnata in intersecție dupa un impact violent a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani, care conducea o motocicleta, a fost ranit grav intr-un accident rutier petrecut miercuri la Sebeș. O mașina nu i-a dat prioritate, in intersecție. Tanarul nu avea permis corespunzator categoriei de vehicul pe care-l conducea. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, un barbat…

- Un cumplit accident s-a produs in comuna Girov din Neamț, dupa ce 2 autoturisme s-au ciocnit violent intr-o intersecție. Momentul șocant a fost filmat de catre camerele de supraveghere montate in locul cu pricina.

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident produs in aceasta dupa-amiaza la intersecția strazilor Popa Șapca și Aristide Demetriade din Timișoara. In urma coliziunii, o mașina s-a rasturnat, șoferița fiind ranita. „Un barbat in varsta de 30 de ani a condus un autoturism pe strada Popa Șapca, dinspre…

- Un barbat a decedat iar altele patru persoane au fost transportate la spital cu diferite traumatisme dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de Comrat. Incidentul a avut loc astazi in jurul orei 10:00.

- Un accident violent a avut loc in Cimislia. O masina s-a izbit intr-un camion la o intersectie.Dintr-o inregistrare video trimisa de un cititor publika.md se poate observa cum soferul automobilului nu s-a asigurat si a intrat intr-o intersectie de pe o strada adiacenta.

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…

- Doua mașini au fost avariate în urma impactului, una dintre ele fiind rasturnate, în timp ce a doua a ajuns pe trotuar și a lovit o conducta de gaz. "Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, au intervenit pentru a descarcera și a acorda asistența…

- O tanara originara din Capitala, in virsta de 29 de ani a ajuns la spital dupa ce s-a izbit violent cu masina de un copac apoi a ajuns intr-un gard din satul Olanești raionul Stefan Voda. Incidentul a avut loc astazi in jurul orei 13:00.