Maşină proiectată în mulţime. Şase persoane au murit, iar şoferul a împuşcat de poliţie Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital, a adaugat sursa, fara sa ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al soferului.



In noiembrie, doua evenimente similare au avut loc in China. Intr-un sat din provincia Sichuan (sud-vest), un sofer a lovit mai multi pietoni dintr-un motiv necunoscut, omorand sapte dintre acestia, potrivit Agerpres.



Cu cinci zile mai devreme, un sofer a intrat cu masina intr-un grup de elevi, in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital.…

- Șase persoane au murit vineri, intr-un oras din centrul Chinei, dupa ce un șofer a intrat intenționat cu mașina in mulțime. Acesta a fost omorat de poliție. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang , a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP preluata de Agerpres. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang…

- Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei,…

- Turcia a cerut Chinei sa inchida lagarele dupa ce a fost raportata moartea unui cunoscut muzician membru al minoritatii etnice Uigur, scrie BBC.Abdurehim Heyit ar fi avut de ispasit o pedeapsa de 8 ani de inchisoare in regiunea Xinjiang, unde peste 1 milion de uiguri se crede ca sunt retinuti.…

- Autoritațile chineze l-au executat pe barbatul care, anul trecut, a intrat cu masina in multime, intr-un oras din centrul Chinei, omorand 15 persoane, a anuntat marți, 29 ianuarie, presa de stat.

- Autoritațile chineze l-au executat pe barbatul care, anul trecut, a intrat cu masina in multime, intr-un oras din centrul Chinei, omorand 15 persoane, a anuntat marți, 29 ianuarie, presa de stat. Barbatul a fost condamnat la moarte pentru ''punerea in pericol a sigurantei publice cu metode periculoase''.…

- Douazeci de elevi au fost raniti, intre care trei grav, intr-un atac comis marti de un barbat la Beijing, au informat autoritatile locale, un act rar de violenta impotriva copiilor in capitala Chinei, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Atacul a avut loc intr-o scoala primara, au…