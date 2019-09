Mașină Poștei, jefuită la Balș. Patru bărbați, printre care și poștașul, reținuți Patru barbați au fost reținuți de polițiștii din Olt, fiind suspectați ca au sustras o suma de bani dintr-o mașina a Poștei Romane in noaptea de 8 spre 9 septembrie, in fața Oficiului Poștal din Balș. Printre cei reținuți se afla și poștașul, care ar fi fost implicat in talharie, scrie Mediafax. Potrivit IPJ Olt, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat, marți, opt percheziții domiciliare in Slatina și Caracal, in cazul jafului din mașina Poștei, care a avut loc in noaptea de 8 spre 9 septembrie pe raza orașului Balș. Opt persoane au fost duse la audieri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

