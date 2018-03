Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a inceput de luni lucrari de curatire completa a soselelelor. Utilajele au actionat in principal in zona podurilor si a podetelor, pentru a impiedica aparitia ghetii, prin topirea zapezii. S-a intervenit atat cu utilaje ...

- Numarul femeilor militar trimise de Armata Romaniei in zone de razboi este mic. I n Afganistan, locul unde se desfașoara principala misiune externa a soldaților romani, sunt mai puțin de 15 femei. Majoritatea au misiuni care țin de zona logistica, nu sunt implicate in misiuni care sa implice un contact…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Accident produs de un barbat baut și fara permis de conducere. Tanarul de 37 de ani furase mașina din spalatoria auto unde lucra și s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. In urma accidentului, pasagerul din dreapta, un barbat de 30 de ani, a fost ranit, fiind transportat la spital. Accidentul a…

- Accidentul a avut loc pe DN 14, la intrarea in localitatea Sura Mare, unde un sofer de 37 de ani, care circula dinspre Sibiu, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara sodelei. Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere si furase masina din spalatoria…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut.

- Masina a derapat in afara carosabilului insa din fericire nimeni nu a fost ranit. La fata locului au ajuns imediat politistii. Acestia au facut cercetari pentru a afla cu exactitate imprejurarile in care s-a produs incidentul. In Cluj se circula in conditii dificile, carosabilul este acoperit…

- Deși calendaristic, 1 Martie este prima zi de primavara, trecerea oficiala la primavara s-a facut, in municipiul Brasov, cu temperatura minima de minus 11 grade Celsius, potrivit meteorologului Nicolae Rusan, din cadrul Centrului Meteorologic Regional „Transilvania Sud” Sibiu, citat de MyTex. La Fundata,…

- Luni dupa-amiaza, 26 februarie a.c., in jurul orei 18.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Surduc, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1G, prin localitatea Hida, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, intr- o curba la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 191 de centimetri, se înregistreaza în zona turistica Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în muntii Fagaras.

- Patru persoane au fost ranite grav, duminica dimineata, pe Drumul National 7, in comuna Lintesti, judetul Arges, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Asfaltare de mantuiala pe Drumul Național 56, care leaga Craiova de Calafat. Un muncitor a fost filmat in timp ce arunca cu o lopata bitum in gropile pline cu apa de ploaie. Angajatul care apare in imagini a fost chemat de șeful lui ca sa dea explicații. „Dupa ce a ajuns acel filmulet la mine, […] The…

- O femeie din Sibiu a nascut, sambata seara, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oras. Atat mama cat si fetita sunt bine, fiind preluate in ingrijire de catre medici.

- Un barbat de 25 ani, din jud Buzau, care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Sibiu spre Fagaras, la iesirea din localitatea Sambata de Jos. Intr-o curba la dreapta, separe ca șoferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat, a parasit partea carosabila si a lovit zidul imobilului cu…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…

- “Vaccinurile nu sunt sigure”, “Citeste prospectele’, “Informeaza-te, Cunoaste riscurile sau „Vaccinarea este o alegere”- sunt mesajele inscriptionate pe panourile care au reaparut în Cluj. Acestea trimit catre site-ul www.cunoaste-riscurile.ro,…

- Un accident foarte grav s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14:00, pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. Primele informații indica faptul ca un barbat care se afla la volanul unui autoturism marca Renault și care circula pe DN7, din direcția Pauliș inspre Arad, in dreptul Monumentului…

- Urmarire mai ceva ca in filme pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat, un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei. Soferul de ocazie a fost depistat de politisti aseara. Acestia i-au facut semn sa opreasca,…

- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal in Copsa Mica, Sibiu. A fost oprit in trafic de politie, in timp ce conducea o masina cu autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Sibiu, in 24 ianuarie, in jurul orei 14.00, pe DN 14, in localitatea Copșa Mica a fost identificat un conducator…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si ASR Principele Radu viziteaza municipiul Iasi. Va fi prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018. Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 Ianuarie, cuplul regal va lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii. Alaturi…

- Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, s-a intalnit, la Rasnov, cu primarii si arhitectii-sefi din Bran, Rasnov, Cristian si Ghimbav, localitati aflate pe traseul autostrazii Ploiesti – Brasov, precum si cu reprezentantii locali ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Automobilul de serviciu al șefului Inspecției Ecologice Taraclia, Andrei Baltacov, a fost ciuruita de gloante noaptea trecuta. Informatia a fost confirmata pentru NOI.md de catre ofiterul de presa al Inspectoratului General de Politie (IGP), Mariana Betivu. „La ora 00:25, la Secția de serviciu a Inspectoratului…

- Razvan Simion a avut mari probleme cu cheile de la casa de curand. Acesta a fost nevoit sa se urce la volan și sa mearga pana la Predeal pentru a le recupera. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care se iubește cu solista de muzica pop Lidia Buble , a fost cu aceasta la o cantare, dupa care…

- "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant al IPJ Sibiu.Traficul a fost oprit pe autostrada cateva minute, timp in care pompierii au intervenit si au stins incendiul.

- Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu este pregatita sa intervina in acest week-end in zona montana Ranca. In statiune sunt asteptati si de aceasta data multi turisti. A nins foarte mult si partiile sunt pregatite sa ii primeasca pe turisti. Drumarii au la dispozitie intre 6 si 8 utilaje pentru deszapezirea…

- Zece localitati din judetul Brasov si trei din judetul Mures au ramas, in continuare fara curent, a anuntat compania SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrica. Compania a anuntat, joi, printr-un comunicat, ca in urma condițiilor meteo nefavorabile, viscol si ninsoare in zilele de 17 si…

- Turiștii care doresc sa urce sau sa coboare din stațiunea Ranca sunt insoțiți de utilaje de la Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu. Masura a fost luata pentru a nu exista evenimente rutiere pe DN 67 C Novaci -Ranca. Momentan, ...

- O politista de la Sectia 22 este acuzata ca ar fi facut praf masina unui taximetrist in timpul unei actiuni de flagrant. Desi politista ar fi recunoscut ca a condus taximetrul, oamenii legii „au uitat“ sa-l despagubeasca pe taximetrist.

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Zeci de valceni fac apel pe toate retelele de socializare pentru a-l ajuta pe un tanar de 20 de ani, din Slatioara, judetul Valcea, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 2 ianuarie 2018, pe DN7 (Valea Oltului). Accidentul rutier a avut loc pe Drumul Național 7, Valea Oltului,…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania-Sud anunta ca s-a semnalat…

- Doi barbati de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce masina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi tineri au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR pe Valea Oltului, in judetul Sibiu. In zona localitatii Lazaret, traficul se desfasoara cu dificultate, alternativ, pe un singur fir.

- In memorandum sunt incluse proiecte strategice identificate ca prioritare din Master Planul General de Transport al Romaniei, astfel: • Sectorul de autostrada Brasov – Bacau -Pascani-Iasi-Ungheni (+pod Ungheni), in lungime de 336,5 km si o valoare totala de 3,08 miliarde de euro • Proiectul de drum…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulante,…

- Memorandumul este necesar pentru a oferi stabilitatea abordarii strategice in ceea ce inseamna pregatirea proiectelor de infrastructura de transport in perioada 2018-2027. Proiectele vor fi finanțate din fonduri europene, cat și din fonduri rambursabile de la Instituțiile Financiare Internaționale,…

- Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.Soferita in varsta de 39 de ani a avut o viteza neadaptata conditiilor de carosabil umed si a pierdut controlul…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in localitatea Caineni, in urma unui accident care a avut loc intre un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului, masina a luat foc, iar soferul a murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Revolta unui salariat care nu si-a primit salariul la timp i-ar putea aduce omului si un dosar penal. Angajatul unei firme din Sibiu s-a gandit sa-i sanctioneze pe patroni si a plecat cu masina acasa. Autoturismul a fost declarat furat, iar politistii l-au depistat in doar cateva ore in comuna Muereasca,…

- Membrii comunitatii „Va vedem din Sibiu“ au povestit pe Facebook o intamplare care ar fi avut loc miercuri, 20 decembrie, la Sibiu, unde un sofer ar fi acrosat usor un participant la protestul organizat in fata sediului PSD din oras.

- Un șofer a incercat sa treaca cu mașina printre protestatarii care de o saptamana de zile protesteaza in fața sediului PSD Sibiu. O persoana a fost ranita ușor in urma incidentului iar organizatorii iși exprima regretul pentru modul in care au reacționat manifestanții, lovind mașina care s-a deplasat…

- O femeie de 40 de ani a fost transportata luni, la spital, dupa ce a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe Drumul Național 1H. Luni, 18 decembrie a.c., la ora 17 :28, un jibouan de 45 de ani, conducea autoturismul proprietate personala pe drumul menționat, pe direcția Var-Jibou.…

- Un barbat fara adapost din Glasgow a facut un gest care i-a impresionat pe britanici. Omul strazii a observat o mașina cu geamurile deschise in care erau lasate la vedere o poșeta și mai multe bancnote. Pentru a se asigura ca bunurile nu vor fi furate, barbatul a stat in ploaie mai bine de doua ore…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un conducator auto care se afla la volan sub influența bputuruilor alcoolice, acesta fiind implicat și într-un accident rutier.”La data de 12.12.2017, în jurul orei 16:10 politisti din cadrul Poliției Municipiului Turda, Sectia…

- Alexandru Bourceanu (32 de ani) a fost operat cu succes dupa ce a suferit o accidentare cumplita in meciul Ural - Arsenal Tula 1-1. Anuntul a fost facut de catre clubul rus, pe site-ul oficial. Fostul capitan de la FCSB, ajuns la Arsenal Tula in iarna anului trecut, a suferit…

- Ianis Hagi (19 ani) nu primeste sanse din partea lui Stefano Pioli in prima echipa a Fiorentinei, dar marcheaza meci de meci pentru echipa de tineret a clubului de pe Artemio Franchi. Sambata, fiul "Regelui" a inscris al doilea gol consecutiv, in victoria cu Genoa. Echipa de tineret…