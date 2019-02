Mașina Ministerului Justiției, murdărită cu muștar. ”Nouă ne-a SĂRIT muștarul” Furia grupului de manifestanți nu s-a oprit insa aici. Ei au acoperit o mașina parcata in spatele cladirii cu muștar, pe care au lipit o pancarta. “Noua ne-a sarit muștarul. Voi mai rezistați?”, a fost mesajul transmis de protestatari. Asfel de incidente au fost inregistrate și marți seara la sediul Ministerului Justiției, dupa ce mai mulți manifestanți au aruncat cu pietre și ketchup. Șapte persoane au fost duse la audieri și au fost amendați in total cu 2000 de lei. Sursa: Pro TV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

