- O mașina de poliție care circula cu viteze intre 120 și 150 km/ora in localitate a fost filmata pe drumul care leaga Motru de Targu Jiu. Filmarea a fost publicata pe facebook de cei care au realizat-o, la un moment dat mașina de po...

- Un eveniment rutier ca in filme s-a produs la ieșirea din comuna Scoarța. O femeie a pierdut controlul volanului in timp ce efectua o depașire și s-a izbit violent de un copac. In urma impactului, mașina a fost proiectata din nou pe partea carosabila, fiind lovita de un tir care circula regulamentar.…

- Pensia de serviciu bruta din MAI s-a ridicat, in medie, la 4.311,44 lei in 2018, rezulta din informatiile pe care MAI le-a transmis exclusiv Economica . In total, pensiile de serviciu din MAI au costat peste 3,34 miliarde de lei in 2018, ne-au mai spus oficialii Ministerului de Interne. 65.105 oameni…

- Ibrahim al-Masri și-a pierdut slujba de muezin șef (n.r. musulman însarcinat sa anunțe din minaret ora fiecareia dintre cele cinci rugaciuni rituale zilnice) al Moscheei Al-Jazzar, dupa ce oficialii locali au vazut fotografii cu el de la campionatul de culturism din 2017, potrivit Reuters. "Fiecare…

- Membri ai Directiei Control si Integritate din minister au fost trimisi sa analizeze situatia de la spitalul iesean. Reprezentantii institutiei medicale sustin ca ar fi vorba despre un control de rutina, care se desfasoara periodic.

- Un colonel de poliție, decorat cu ordinul de stat „Credința Patriei” și cu o inalta distincție bisericeasca, a facut o gaura in bugetul Ministerului de Interne. Timp de un an, angajatul cu epoleți a prezentat in contabilitatea instituției de forța mai multe documente fictive legate de deplasarile de…

- O masina-capcana a explodat luni seara in estul capitalei afgane Kabul, langa un complex unde isi au locuintele angajatii mai multor agentii si organizatii internationale, provocand moartea a cel putin 4 persoane si ranirea altor 44, informeaza agentiile de presa internationale informeaza Agerpres.…

