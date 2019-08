Stiri pe aceeasi tema

- O mașina Aston Martin DB5, care a fost folista pentru promovarea peliculelor din seria James Bond, s-a vandut la licitație contra unei sume uriașe. Automobilul a fot vandut cu 6,4 milioane de dolari. Pretul atins la licitatia care a avut loc in California a transformat masina in cel mai scump exemplar…

- Automobilul Aston Martin DB5 care se identifica cu personajul James Bond a fost vandut la licitatie. Masina i-a apartinut lordului Bamford si a fost folosita in campania de promovare a peliculei din seria James Bond. Pretul atins la licitatia care a avut loc in California a transformat masina in cel…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe 3 august in California. Un urs a picat pe o mașina de poliție și a facut-o praf. Mai mult, vehiculul oamenilor legii a luat foc, iar incendiul s-a intins și a distrus vegetația din jur, a notat The Guardian. Șoferul, adjunctul șerifului din comitatul Humboldt,…

- Savanții au dezvoltat o ”limba artificiala” pentru a detecta whisky-ul contrafacut, tehnologia urmand sa fie folosita și pentru identificarea otravurilor ca și pentru monitorizarea apei din rauri, arata The Guardian, anunța MEDIAFAXCitește și: Familia Alexandrei a luat decizia! Anunț facut…

- „Dacia SPORT cu 800km, o adevarata capsula a timpului. O masina cu un farmac aparte tinand cont de faptul ca in proportie de 50% este executata manual. Masina, ca si stare generala, este noua, interiorul este sigilat cu folia de fabrica. Autoturismul este unic, tinand cont de numarul de km. dar si…

- Piața auto din Spania inregistreaza deja noua luni de scaderi puternice, iar aceasta evoluție este atribuita in special incertitudinilor cu privire la viitorul motoarelor diesel. In contextul in care potențialii clienți așteapta o serie de decizii ale autoritailor locale, marii constructori inregistreaza…

- Abatia St Sixtus din Westvleteren, Flandra, a lansat in premiera un site pentru a-si comercializa berea Westvleteren, considerata cea mai buna din lume, relateaza publicatia The Guardian.Berea produsa de calugari a fost descrisa cea cea mai cautata din lume. Cei 19 calugari trapisti ai abatiei…

- Thembinkosi Mbamba evolua pe postul de atacant si a jucat 9 meciuri in acest sezon pentru TS Galaxy, marcand un gol. Cu o saptamana in urma, TS Galaxy, cu Mbamba titular, realizase cea mai mare performanta din istoria clubului, reusind sa invinga in finala Cupei Africii de Sud pe mult mai…