Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului de la trecerea la nivel cu calea ferata a fost implicat intr-un accident. Evenimentul s-a produs marți la amiaza, in localitatea Dezmir din comuna Apahida, dup[ ce autoturismul a fost acroșat de un tren de calatori. Din primele informații, șoferul…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Accident mortal pe DN 10. Doi invatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Accidentul a avut loc in apropierea localitatii Satuc, Romania.

- O familie din Lugoj a ajuns la spital duminica in urma unui accident grav. Lugojenii circulau pe o strada din Caransebes cand, la un moment dat, s-au trezit in fata cu o masina condusa de un consilier PSD. Lugojeanul, care se afla in masina cu sotia si cu baiatul de 13 ani, nu a mai putut face nimic,…

- Pieton accidentat de un autoturism pe DJ 203 K in localitatea Maracineni. Din primele date o minora in varsta de 12 ani, care nu s- asigurat corespunzator a fost surprinsa si accidentata in timp ce traversa DJ 203 K, in localitatea Maracineni prin loc nepermis, de catre un autoturism condus de un barbat…

- Dupa socoteala mea, Ministerul Justiției n-ar trebui sa se mai numeasca așa – cel puțin cata vreme ministru titular e Slugarel Toader, ci Ministerul Bunastarii Infractorilor. Pentru ca de un an de zile, de cand e ministru, Slugarel asta n-a avut decat un singur obiectiv: sa-i apere nu pe oamenii cinstiți,…

- Luni, in jurul orei 08:00, un tanar, in varsta de 24 de ani, din localitatea Carvan, a condus un autoturism pe strada Tulcei, dinspre bulevardul Tomis catre strada Stefanita Voda, moment in care a surprins si accidentat usor, o fetita de 9 ani, care s a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis…

- Doua persoane au murit dupa ce, vineri dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. "Cele doua persoane aflate…

- Programul Rabla va fi lansat astazi de Administrația Fondului pentru Mediu care a alocat pentru acest an 133 milioane de lei. Din aceasta suma, 113 milioane de lei vor ajunge la persoane fizice, diferența de 20 de milioane de lei urmând sa fie folosita de firmele care vor sa cumpere mașini noi. …

- Doua persoane au murit dupa ce, vineri dimineata, în zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.

- Doua persoane au murit la Braila dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un tren. Impactul a avut loc, vineri dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere din municipiul Braila.

- Un model aparte de Dacie Duster este cel numit Duster Army. Mașina e vehicul semi-blindat ce poate fi folosit in zonele de conflict. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat publicului cateva vehicule reprezentative pentru flota de modele Dacia pe care o are in dotare, incluzand si doua exemplare…

- O mașina a fost oprita, luni seara, astfel incat a obstrucționat accesul spre alte locuri de parcare, pe strada Pacii din Cetatea Alba Carolina. Un cititor a transmis, luni seara, pe adresa redacției, ca un șofer nu a ținut cont de marcaje, staționand mai multe ore cu mașina oprita ”de-a latul”, ceea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism in municipiul Constanta, zona Podului de Butelii. ...

- Femeia care conducea o Honda CRV 4×4 si-a lasat masina in parcare, in Godalming, Surrey, pentru ca la intoarcere sa fie intampinata de un mesaj ciudat, scrie a1.ro. "Poate te vei gandi mai mult la ceilalti data viitoare cand parchezi si nu vei mai parca asemenea unui idiot!", a fost mesajul. …

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bistrita, Crina Maria Sirb, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident rutier s-a produs pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra. "Soferul unui autoturism, pe fondul unei depasiri neregulamentare, in sensul ca nu s-a asigurat suficient,…

- O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident rutier petrecut joi seara, pe DN15 (E 60), in localitatea Cipau, in care au fost implicate un autotrailer care transporta autoturisme, o autoutilitara si un autoturism. O persoana este foarte grav ranita, iar alte doua sunt ranite grav. Potrivit…

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O fetita de sapte ani a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in satul Curesnita Veche, raionul Soroca. Copila se intorcea de la scoala din localitatea vecina.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Un satmarean și-a gasit mașina lovita intr-o parcare de pe strada Corvinilor din Satu Mare. Totul s-a intamplat azi, 16 februarie, in jurul orelor amiezii. „Cineva mi-a facut un „cadou” astazi in intervalul orar 11:00-12:15 , pe str. Corvinilor, mașina fiind parcata. Rog pe oricine a vazut ceva sa ma…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a ajuns pe contrasens, din cauza vitezei și a carosabilului umed, și s-a ciocnit de un TIR, in județul Mureș, la ieșire din Sighișoara. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Adolescenta se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovita de o mașina care venea cu viteza mare pe prima banda. Soferul nu a incetinut masina deși se afla in apropierea unei școli. Mai mult, nici cand celelalte masini au oprit pentru a-i permite tinerei sa traverseze strada, soferul…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Un accident soldat cu ranirea grava a unei femei a avut loc azi (30 ianuarie) dimineața intre localitațile Cig și Tașnad. O mașina condusa de o femeie a fost izbita in plin de un tren, la trecerea peste calea ferata. Din primele informații reiese ca in urma impactului, femeia a fost aruncata la o distanța…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Joi un agent al Poliției Locale Ploiești a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze și care a parasit locul accidentului. La scurt timp acesta a fost interceptat în trafic pe Șoseaua Vestului din Ploiești de polițiștii Secției 3.

- Polițista locala din Ploiești, lovita de un șofer. Un barbat din Moreni, județul Dambovița, este audiat joi, 18 ianuarie, la Poliția din Prahova și are toate șansele sa-și petreaca noaptea dupa gratii, dupa ce a lovit cu mașina o polițista locala. Dambovițeanul, in varsta de 33 de ani, parcase mașina…

- O mașina parcata pe strada Iuliu Maniu a fost lovita sambata, 13 ianuarie, de un alt autoturism. Șoferul vinovat de acest incident a parasit locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Potrivit proprietarului mașinii lovite, totul s-a intamplat in intervalul orar 15.00-19.00. Daca cineva are…

- Ziua de ieri a fost cu ghinion pentru un șofer din Navodari. Cand a ajuns in parcare, a avut parte de o surpriza. S-a trezit cu masina infoliata. Imaginea a devenit imediat virala pe internet.

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9:30, in centrul orasului, pe strada George Cosbuc. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de masina in dreptul Halelor Centrale. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. In cauza, se fac…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost raniti.„Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- Un accident rutier grav s-a petrecut, miercuri seara, pe soseaua Deva Lugoj (DN 68 A), in localitatea Abucea. Un autotren s-a ciocnit frontal cu un autoturism, iar cei doi pasageri ai masinii au fost ranite. „Pentru salvarea ranitilor au intervenit echipajele de descarcerare si prim ajutor…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea Cosoveni, unde o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Astfel, doua masini au intrat…