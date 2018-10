Stiri pe aceeasi tema

- Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni. Accident grav pe DN1, soldat cu doi morti si un ranit. Circulatia este deviata Impactul a…

- Accident grav in Timis, pe autostrada A1, snesul de mers dinspre Lugoj, inspre Deva. Un autoturism si un tir s-au ciocnit, iar doua persoane au suferit rani serioase. Soferul tirului a ramas blocat, in timp ce barbatul care se afla la volanul masinii a fost incarcerat. O alta persoana din autoturism…

- O duba in care se aflau doua persoane a fost lovita, joi, la Targu Mures, de trenul Regio care circula pe ruta Reghin - Targu Mures, dupa ce soferul acesteia a depasit coloana stationata la o trecere la...

- O duba in care se aflau doua persoane a fost lovita, joi, la Targu Mures, de trenul Regio care circula pe ruta Reghin Targu Mures, dupa ce soferul acesteia a depasit coloana stationata la o trecere la nivel cu calea ferata, transmite Agerpres.roUn conducator auto in varsta de 69 de ani, din Sancraiu…

- La data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Alimpești, a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de trenul InterRegio Resita-Timisoara, in localitatea Gataia. Potrivit anchetatorilor, gorjeanul aflat singur in mașina nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata,…

- Un șofer este grav ranit grav dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita, marți, in Alba, de trenul accelerat Budapeste-Brașov, din cauza ca nu s-a asigurat in momentul trecerii peste calea ferata. Traficul feroviar este intrerupt, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Alba, accidentul…

- Un accident s-a petrecut, marți, 24 iulie 2018, in jurul orei 19.00, la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Lunca Mureșului. Șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in momentul trecerii peste calea ferata, fara bariera, semnalizata corespunzator cu indicatoare, și a fost surprins de…