Mașină lovită de tren la Fersig! In dimineața zilei de vineri, 12 Iulie, la puțin timp dupa ora 7.00 a fost semnalat un accident feroviar la pasajul de cale ferata din Fersig, langa halta din localitate. Din primele date ar fi un autoturism implicat, o victima inconștienta proiectata in afara autoturismului. La fața locului intervin un echipaj de descarcerare și o […]

Stiri pe aceeasi tema

