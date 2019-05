Mașină intrată într-o stație de autobuz. Sunt victime Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta seara. Un autoturism a intrat intr-o stație de autobuz din Brașov. Mai multe echiapje medicale, dar și poliția, s-au deplasat imediat la fața locului. Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov au fost inregistrate victime, iar medicii au acordat imediat primul ajutor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce au intrat cu masina intr-un cap de pod, la Turda, județul Cluj. Una dintre cele cinci victime este ranita grav, conform Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, accidentul s-a produs duminica…

- Accidentul a avut loc miercuri in localitatea Vladeni, județul Brașov, pe DN1, spre Fagaraș. Circulația a fost restricționata. Șoferul unei masini a pierdut controlul directiei de mers din cauza oboselii, lovind un autocar ce circula regulamentar. In urma impactului, pasagera din mașina, in varsta…

- Femeia in varsta de 40 ani si baietelul ei de 3 ani, care au disparut duminica in padurea din apropierea satului Zizin, comuna Tarlungeni , judetul Brasov, au fost gasiți teferi ieri dupa-amiaza, pe un drum forestier, in zona Valea Tinoasa, noteaza observator.tv. Cei doi se aflau la picnic, duminica,…

- Un microbuz cu 16 persoane la bord a fost implicat intr-un accident, joi, in comuna Merișani din județul Argeș, dupa ce a intrat in coliziune cu un autobuz gol. Trei pasageri ai microbuzului au ajuns la spital, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un barbat si o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care si un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din statiunea Baile Govora, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de

- O mașina cu 3 persoane, intre care un copil de 2 ani, s-a rasturnat, vineri dimineața, intr-un parau situat la ieșirea din Rupea spre Sighișoara. Un elicopter SMURD a fost solicitat la fața locului, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brașov,…

- Un accident grav a avut loc puțin dupa miezul nopții pe DN13, la intrarea in localitatea Feldioara. Potrivit primelor informații primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, accidentul s-a produs intre un Tir si un autoturism. Sunt…

- Pompierii militari au fost alertati in jurul orei 15. 45 sa intervina pentru stingerea unui incendiu in Municipiul Sacele. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca incendiul se manifesta la acoperișul imobilului. Casa din Sacele era…