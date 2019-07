Mașină „înghițită” de asfalt în statul american Virginia | VIDEO Din cauza ploilor, asfaltul s-a surpat intr-o zona din statul american Virginia. Intr-o inregistrare video a fost surprins momentul in care o mașina a fost "inghițita de asfalt". Momentul a fost surprins in orașul Dale City. Asfaltul s-a surpat o mașina care era parcata, aceasta diparand imediat sub pamant, sub privirile ingrozite ale celor aflați la fața loului. “Whoever owns that car getting a brand new ride.”A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W—… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

