Mașină incendiată în două locuri. Un alt autoturism ”pârlit” Pompierii militari au intrat in alerta, in aceasta dimineața, in jurul orei 02.00, cand au fos anunțați de izbucnirea unui incendiu la o mașina. Un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit, imediat, pe strada Streiului. In momentul sosirii echipajului de intervenție, focul se manifesta la partea din fața și din spate a mașinii. […] Articolul Mașina incendiata in doua locuri. Un alt autoturism ”parlit” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

