- Imagini de coșmar in urma unui accident produs sambata in Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Un motociclist, in varsta de 28 de ani, este in coma, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din apropierea Spitalului Caritas din Roșiorii de Vede. Șoferul unei…

- O masina a lovit, sambata seara, pe contrasens, la o iesire de pe autostrada A1, in judetul Sibiu, un microbuz in care se aflau 12 persoane. Soferul vinovat a fugit, in timp ce trei adulti si doi copii din microbuz au ajuns la spital, raniti.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Olt au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autocar. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, incendiul a fost localizat intre localitatile Slatina si Brebeni.…

- Un polițist a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost spulberat de o mașina pe A1. Un pieton a fost lovit de o masina in jurul orei 21.30, pe A1, chiar la iesirea din Bucuresti si un echipaj de politie a ajuns la fata locului, ca sa constate ce s-a petrecut. Un agent a coborat din…

- Circulația este deviata in zona Piața Romana din București, dupa ce o mașina a luat foc. Pompierii au intervenit la fața locului pentru a stinge flacarile. Alerta s-a dat, vineri, dupa ce un autoturism a fost cuprins de flacari pe bulevardul Gheorghe Magheru din București. Reprezentanții Brigazii Rutiere…

- UPDATE Automobilul a luta foc pe banda a treia de circulație.UPDATE Mașina a ars in totalitate. O mașina a luat foc, in trafic, in centrul Bucureștiului! ISU a intervenit in zona Piața Romana, pe Bulevardul Magheru, unde un automobil a fost cuprins de flacari. Traficul in zona, pe sensul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, la sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta din interiorul imobilului pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati, scrie news.ro. Pompierii au lichidat flacarile si au identificat doua cadavre carbonizate. Aparent,…

- Incidentul s-a petrecut pe soseaua Panduri din Capitala. Autoturismul a luat foc in mers, in timp ce se indrepta dinspre Parlament spre Rahova. Soferul a observat ca ies flacari de la motor si a reutit sa iasa din masina inainte sa fie cuprinsa de flacari. Pompierii au ajuns imediat la fata…