Mașină împotmolită în nămol, pe Transalpina! Explicația șoferului

Un microbuz cu turiști a ramas impotmolit in namol, duminica, pe Transalpina. Turiștii incercau sa urce catre Varful Papușa, pe un drum forestier, fara sa cunoasca zona. In sprijinul acestora au venit reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu, care au reușit sa readuca autovehiculul pe drumul cel bun. „In timpul efectuarii reviziei pe DN 67C, Transalpina, zona fiind sub atenționare cod galben de vreme severa, echipa SDN Targu-Jiu a fost solicitata sa intervina in sprijinul unor turiști ramași cu microbuzul blocați intr-o zona cu apa și namol. Turiștii au incercat sa urce… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

