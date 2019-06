Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Hyundai Tucson ce figureaza ca fiind furat din Portugalia. In data de 29 iulie a.c., in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni contra proprietații. In data de 04 iunie 2019, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un ATV, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie. Ieri, 03 mai 2019, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au retinut si predat autoritatilor competente un cetatean moldovean cautat de autoritatile din R. Moldova, pentru savarsirea infractiunii de huliganism. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au retinut și predat autoritaților competente un cetațean moldovean cautat de autoritațile din R. Moldova, pentru savarșirea infracțiunii de huliganism. Joi, 16 mai a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care conducea un autoturism Volkswagen Touran, aflat in atentia autoritatilor din Cehia. In data de 14 mai, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Bistrița, pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. Luni, 13 mai a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din județul Mureș pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere…