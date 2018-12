Mașină furată din Portugalia descoperită de polițiștii de frontieră timișeni Tanarul de 32 de ani s-a prezentat, in noaptea de vineri spre sambata, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița din județul Timiș. Conducea un autoturism BMW X6, iar polițiștii au verificat și autoturismul, pe langa documentele barbatului. „In urma controlului fizic al mijlocului de transport, polițiștii de frontiera au constatat ca seria de caroserie poansonata pe autovehicul este modificata prin intervenție mecanica. Aprofundand verificarile, polițiștii de frontiera au constatat faptul ca autoturismul figureaza in bazele de date Interpol ca fiind furat, alerta introdusa de autoritațile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

