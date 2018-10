Maşina furată de un român, spulberată de un tren în Italia Un accident teribil a avut loc pe ruta de cale ferata Brescia-Iseo-Edolo, din nordul Italiei. Un automobil a fost lovit in plin de un tren. Mașina era oprita pe șine, iar eforturile mecanicului de locomotiva de a evita impactul au fost zadarnice. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu nicio victima. Sosiți de urgența la locul accidentului, polițiștii au descoperit ca in automobilul care a fost lovit in plin de tren nu se afla niciun pasager. De asemenea, polițiștii au descoperit in interiorul mașinii un scaun special pentru copii, iar cheile automobilului se aflau in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mașina unui roman a fost lovita in plin de un tren pe calea ferata, in Italia. Polițiștii au descoperit ulterior ca aceasta fusese furata. Un accident teribil a avut loc in weekend pe ruta de cale ferata Brescia-Iseo-Edolo, din nordul Italiei. Un automobil a fost lovit in plin de un tren. Mașina era…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Smart, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Ieri, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman ce conducea un ansamblu de vehicule, pe care transporta un autoturism marca Audi A5, ce figura ca fiind furat din Olanda. Duminica, 14 octombrie, in jurul orei 12.00, la…

- Patru persoane au murit, marți dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren de marfa la o trecere la nivel cu calea ferata din orașul Lugoj, județul Timiș. Victimele sunt trei femei și un barbat. Din spusele martorilor, șoferul nu s-a asigurat in momentul in care a vrut sa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Audi Q3, in valoare de 60.000 de lei, cautat de autoritatile din Italia. In data de 23.09.2018, in jurul orelor 03.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota,…

- UPDATE „In urma verificarilor s a stabilit cp șoferul de 28 ani implicat in accidentul de pe str. C.D. Gherea, in incercarea de a parasi locul accidentului, a mai avariat 3 autoturisme, iar pe str. Castelului a lovit zidul imobilului cu nr 130. Barbatul nu poseda permis de conducere, iar autoturismul…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism marca Mercedes Benz care este cautat de catre autoritațile din Italia. In data de 24 august a.c., in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru…