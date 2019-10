Mașină de teren răsturnată în șanț. Două persoane au fost rănite, o victimă încarcerată FOTO Accident rutier grav in vestul țarii, in urma caruia doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata intre fiarele mașinii. Un șofer s-a rasturnat cu autoturismul in șanț. Incidentul s-a petrecut in localitatea Roșia Noua, din județul Arad. Conducatorul autoturismului s-a rasturnat cu mașina de teren in șanțul de pe marginea drumului. Atat […] Articolul Mașina de teren rasturnata in șanț. Doua persoane au fost ranite, o victima incarcerata FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

